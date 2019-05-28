ميدو: سأعتزل التدريب ببلوغي 47 عاما.. وأخطط لرئاسة الزمالك بعد الـ50

الثلاثاء، 28 مايو 2019 - 10:53

كتب : FilGoal

ميدو

كشف أحمد حسام "ميدو" مهاجم منتخب مصر السابق عن خططه المستقبلية لتحقيق أحلامه مع كرة القدم على عدة مستويات.

وصرح ميدو خلال استضافته ببرنامج "نمبر وان": "أنا إنسان غريب نسبيا، هناك ترتيبات أخطط لها من الممكن أن تنجح أو تفشل".

وأضاف: "عندما بلغت 20 عاما قلت أنني سأعتزل الكرة ببلوغي 30 عاما، اسألوا حازم إمام وأحمد حسن ونادر السيد وعبد الستار صبري، كلهم تشرفت باللعب معهم، وكانوا يقولون أنني مجنون".

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وأشار: "قلت سأعتزل في هذا السن، لأن أمنية حياتي أن أكون مدربا لأعتزل مهنة التدريب ببلوغي 46 أو 47 عاما، لأخطط وأحضر لأكون رئيسا للزمالك لأصل لهذا المنصب بعد تخطي الخمسين عاما".

وواصل: "أريد أن يقال عني عندما أموت أنني كنت من أفضل لاعبي ومدربي والمحللين في تاريخ مصر ومن أفضل رؤوساء الأندية في تاريخ الزمالك، هذا حلمي".

واختتم المدير الفني الأسبق للزمالك: "حققت أحلامي في اللعب والتحليل وينقصني التدريب والعمل الإداري".

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