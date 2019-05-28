مهاجم ليفربول يكشف سر الهدف الذي قتل به برشلونة

الثلاثاء، 28 مايو 2019 - 10:44

كتب : FilGoal

ليفربول - برشلونة

كشف ديفوك أوريجي مهاجم ليفربول سر الهدف القاتل الذي تأهل به فريقه لنهائي دوري أبطال أوروبا على حساب برشلونة هذا الشهر.

ليفربول خسر بثلاثية نظيفة في كامب نو قبل أن يعود بشكل تاريخي في لقاء الإياب ويفوز برباعية دون مقابل ويتأهل لملاقاة توتنام في النهائي يوم السبت.

وقال أوريجي لموقع ناديه: "لقد تدربت على هذه الكرة أكثر من مرة خلال تدريبات الفريق. عندما كانت الكرة في طريقها إليّ، كانت لدي ثقة كبيرة أنني أستطيع إيداعها الشباك لأنني كنت قد تدربت عليها من قبل".

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ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول استغل غفلة لاعبي برشلونة أثناء تنفيذ الركلة الركنية ولعبها بسرعة لأوريجي الذي حولها في الشباك.

وأضاف "كانت كرة صعبة لأنني لم أكن في وضعية مناسبة لاستقبال الكرة. كنت أستعد لاتخاذ مكان لي داخل منطقة الجزاء ولمحت ترينت بطرف عيني وهو يستعد للعب الكرة تجاهي. كان عليّ أن أغير اتجاهي 180 درجة وأن أحاول إسكان الكرة الشباك".

وواصل البلجيكي عن هدفه الأغلى "كانت لحظة صعبة، ولكن لحُسن الحظ عرفت الكرة طريقها إلى داخل المرمى وأنا سعيد بذلك".

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