سكاي: برشلونة يرفض عرضا من وست هام لضم أندريه جوميش

رفض برشلونة الإسباني عرضا من وست هام يونايتد الإنجليزي من أجل الحصول على خدمات البرتغالي أندريه جوميش.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية فأن الدولي البرتغالي استعاد بعضا من بريقه مع إيفرتون أثناء فترة إعارته الموسم الجاري.

وعرض الهامرز 18 مليون جنيه إسترليني من أجل ضم لاعب الوسط لكن برشلونة يطلب ما بين 25 و35 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن لاعبه.

وسيحاول الفريق اللندني تحسين عرضه من أجل الحصول على خدمات اللاعب البالغ 25 عاما للموسم المقبل.

وخاض جوميش الموسم المنصرم معارا لإيفرتون بعد موسمين في برشلونة، إذ خاض 29 مباراة وسجل 1 وصنع 2.

ولن يتواجد جوميش في المرحلة النهائية من كأس الأمم الأوروبية مع منتخب بلاده بعد استبعاده من مواجهة سويسرا في نصف النهائي.

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