حالة واحدة ترفع أرباح الفائز في ملحق "تشامبيونشيب" إلى 300 مليون جنيه إسترليني

يستضيف ملعب ويمبلي المباراة الأغلي في تاريخ كرة القدم، نهائي ملحق التأهل للدوري الإنجليزي والمقعد الثالث بعد تأهل نورويتش سيتي وشيفيلد يونايتد.

أستون فيلا بقيادة لاعبنا أحمد المحمدي أمام دربي كاونتي الذي يقود فرانك لامبارد نجم تشيلسي السابق.

عائدات وأرباح المباراة الخيالية تجعلها الأغلى في تاريخ كرة القدم، ومع زيادة حقوق رعاية الدوري الإنجليزي والبث التلفزيوني ازدادت قيمة وأهمية المباراة أكثر على المقعد الأخير.

ووفقا لديلويت المكتب الاستشاري الأكبر ماليا، فأن الفائز من تلك المباراة سيحصل على الأقل على 170 مليون جنيه إسترليني.

قيمة ستزداد لما قد يقارب الضعف تقريبا حال نجح الفريق الفائز في الظفر بمقعد البقاء في أول مواسمه بالدوري الإنجليزي.

ويحصل الفائز من تلك المباراة أيضا على 95 مليون يورو من أجل تدعيم صفوفه في موسم 2019-2020.

وحال هبوط الفريق مباشرة خلال أحد موسمي 2020-21 أو 2021-22 من الدوري الإنجليزي يحصل على 75 مليون جنية إسترليني.

وإذا ضمّن الفريق الفائز بقاءه في الموسم الأول بالدوري الإنجليزي تزداد أرباحه من 170 لتصل إلى 300 مليون جنيه إسترليني.

إذ تكون 200 مليون جنيه إسترليني لبقاءه في الدوري مقابل 100 مليون إضافية حال بقاءه لموسم ثالث.

ويأمل أستون فيلا تعويض خسارته الموسم الماضي أمام فولام وتلك المرة أمام دربي كاونتي في مباراة تجمع مواجهة مباشرة بين قادة تشيلسي السابقين جون تيري وفرانك لامبارد.

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