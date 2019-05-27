تقرير: راموس يطلب الرحيل مجانا عن ريال مدريد.. والنادي يرفض

طلب سرجيو راموس مدافع ريال مدريد من إدارة ناديه الرحيل مجانا بعد نهاية الموسم الجاري بسبب تلقيه عرض مثير للاهتمام.

وكشف برنامج "الشيرينجيتو" عن امتلاك راموس عرض قوي ومغري من أحد أندية الدوري الصيني.

وأضاف التقرير التليفزيوني أن راموس اجتمع مع فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد ليطلب الرحيل مجانا.

وحضر وكيل راموس الاجتماع بينه وبين إدارة ريال مدريد من أجل تيسير الانتقال إلى الدوري الصيني.

وكشف البرنامج التليفزيوني رفض إدارة نادي ريال مدريد رحيل اللاعب عن الفريق.

وخاض راموس 42 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم ونجح في تسجيل 11 هدفا وصنع هدفين.

وانتقل راموس إلى ريال مدريد قادما من إشبيلية منذ صيف 2005 ليكمل 14 موسما مع النادي الملكي.

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