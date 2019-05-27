بسبب قوة الشخصية.. بالوتيلي: ليس خطأي إذا لم انضم للمنتخب‎

يصر الإيطالي ماريو بالوتيلي مهاجم مارسيليا الفرنسي أن عدم تواجده في قائمة الأزوري لتصفيات يورو 2020 ليس خطأه.

ماريو بالوتيللي النادي : أولمبيك مرسيليا إيطاليا

وتحدث المهاجم الإيطالي لقناة "كانال بلوس" الفرنسية عما قدمه الموسم الجاري "اعتقد أنني مررت بموسم إيجابي على الرغم من الانتقادات الغبية بأنني لا أدافع، لأن هذا واضح أنني لست تيفيز أو كافاني".

وتابع المهاجم البالغ 28 عاما "ربما أكون مجنونا بأرضية الملعب لأنني أريد دائما الفوز لكن خارجه أنا هادئ ولست غبيا، صوري المجنونة يتم أرسالها لي عن طريق الصحفيين البريطانيين".

وعن مستقبله مع التكهنات التي تربطه باللعب لفريق مدينته بريشيا العائد للدوري الإيطالي مجددا قال: "أود اللعب لبريشيا أحد الأيام، لكن لا اعتقد أن هذا سيكون الموسم المقبل".

وواصل عن استبعاده من قائمة إيطاليا في الفترة الأخيرة "إذا لم أتواجد في قائمة المنتخب فهذا لن يكون خطأي، عندما كنت في ليفربول كمثال لم ألعب جيدا ولم يتم استدعائي، ثم هناك ظروف لا أعرف إذا كانت بسبب قوة شخصيتي أو شيء آخر".

وأتم: "من المريح ألا تتصل بي أو يتعلق بالعنصرية، أكرر الأمر ليس خطأي إذا لم انضم للمنتخب الوطني".

ولعب بالوتيلي 36 مباراة بقميص الأزوري سجل خلالها 14 هدفا، وكان آخر ظهور له في مباراة بولندا بدوري الأمم الأوروبية سبتمبر 2018.

وتلتقى إيطاليا مع اليونان والبوسنة في الجولتين الثالثة والرابعة بتفصيات يورو 2020 الشهر القادم.

وتلقى مهاجم قطبي ميلانو السابق طرد مباشر في الظهور الأخير له بقميص مارسيليا الموسم الجاري بالجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي أمام مونبيلييه.

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