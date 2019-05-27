شاهد بالفيديو – لحظات تتويج الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية

توج الزمالك بطلا لكأس الكونفدرالية. الفارس الأبيض عاد من جديد لمنصة التتويج الإفريقي عن جدارة واستحقاق.

الزمالك قهر نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح ليتوج بطلا للكونفدرالية. (طالع التفاصيل)

الفارس الأبيض لم يستسلم بعد خسارته ذهابا بهدف مقابل لا شيء، ليعود وينتصر إيابا بنفس النتيجة.

واتجهت المباراة لركلات الترجيح التي حسمها الزمالك بفضل تألق محمود عبد الرحيم "جنش" وكل من سدد لـ الزمالك.

التتويج هو الأول في تاريخ الزمالك بالكونفدرالية الإفريقية، وهو اللقب الـ12 للزمالك قاريا، وعودة للبطولات الإفريقية بعد غياب 16 عاما منذ كأس السوبر الإفريقي عام 2003.

شاهد لحظات تتويج الزمالك باللقب من هنا

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