تايمز: وست هام يقدم عرضا لضم جوميز من برشلونة

الأحد، 26 مايو 2019 - 14:52

كتب : FilGoal

أندري جوميز

يسعى نادي وست هام يونايتد للحصول على خدمات أندري جوميز لاعب برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "تايمز" البريطانية.

أندري جوميس

النادي : إيفرتون

برشلونة

وقالت الصحيفة إن وست هام تقدم بعرض بقيمة 18 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات اللاعب البرتغالي من برشلونة.

وقضى جوميز الموسم المنصرم مع نادي إيفرتون معارا إليه من الفريق الكتالوني، ويسعى فريق المرسيسايد الأزرق للحصول على خدمات لاعب برشلونة.

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وأشارت تقارير صحفية في وقت سابق إلى أن توتنام أبدى اهتمامه بضم جوميز.

وانضم صاحب الـ25 عاما إلى برشلونة قادما من فالنسيا في صيف 2016 بمبلغ 37 مليون يورو، ويمتد تعاقده الحالي مع الفريق الكتالوني بمبلغ 2021.

وشارك جوميز خلال الموسم الجاري مع إيفرتون في 29 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفا وصنع هدفين.

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