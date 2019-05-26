مستشفى الأهلي - علاج طبيعي للشيخ وفحص طبي لأزارو وبرنامج استشفائي لأيمن أشرف

أدى أحمد الشيخ جناح النادي الأهلي جلسات علاج طبيعي بعد تعرضه للإصابة بجزع في كاحله على أن يبدأ مرحلة جديدة في برنامجه العلاجي بعد زوال الورم في القدم بشكل نهائي.

وليد أزارو النادي : الأهلي الأهلي

ويخضع وليد أزارو مهاجم الأهلي لفحص طبي مساء الأحد قبل انطلاق مران الفريق، للتعرف على مدى جاهزيته للتواجد في المران الجماعي وزوال الألم الذي كان يعاني منه في الكتف بشكل نهائي.

واشتكى مهاجم الأهلي من آلام في الكتف عقب مواجهة الإسماعيلي الأخيرة في الدوري والتي انتهت بنتيجة 1-1، واكتفى بأداء جلسة في صالة الجيم، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق والتي استمرت لمدة 24 ساعة.

وخضع أيمن أشرف مدافع الأهلي لبرنامج استشفائي بعد تعرضه لحالة إجهاد عضلي عام، على أن يعود اللاعب من جديد للتواجد مع الفريق في المران الجماعي.

واكتفى أشرف بتدريبات خفيفة خلال مران الفريق يوم السبت، وفقا للبرنامج الذي حدده أليخاندرو مخطط الأحمال بالتنسيق مع مارتن لاسارتي مدرب الفريق.

ويواصل الأهلي تدريباته يوم الأحد على ملعب التتش تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة لاسارتي في تمام التاسعة والنصف مساء.

ويتصدر الأهلي البطولة ورصيده 74 نقطة وينازعه على اللقب الزمالك الذي يحتل المركز الثالث ورصيده 66 نقطة.

وتتبقى للأهلي مباراتان في البطولة مقابل 5 للزمالك.

ومفترض إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في آخر جولة من الدوري.

هل يمكنك اختيار التشكيل المثالي للأهلي قبل نهاية الموسم الجاري؟

اقرأ أيضا

تشكيل الزمالك المتوقع – اختبار طبي يحسم مركز المهاجم.. اختيارات طبيعية لـ جروس ضد بركان

لأنها الخطوة الأخيرة.. على الفوز الليلة حارب يا زمالك

رئيس الزمالك للجماهير: شجعوا للثانية الأخيرة.. لا أريد عقوبات قبل السوبر الإفريقي

رئيس الزمالك: لن أعلق على بيان الأهلي.. جهات الدولة تبحث من وراءه

السؤال الذي دفع أجيري لمغادرة مقعده.. "أرحل عن مصر فورا في هذه الحالة"