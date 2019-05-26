سكاي: مانشستر يونايتد يستبعد ضم دي ليخت.. وبرشلونة السبب

استبعد مانشستر يونايتد إمكانية ضم ماتيس دي ليخت مدافع أياكس خلال السوق الصيفية. وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس".

وقال التقرير إن مصادر داخل النادي قد أخبرتهم أن يونايتد لا يسعى لضم دي ليخت واستبعد كذلك التحرك لضمه، وذلك لأن النادي الإنجليزي يعلم أن اللاعب في طريقه للانضمام إلى برشلونة.

راديو كتالونيا نشر تقريرا قال فيه إن مانشستر يونايتد أصبح قريبا للغاية من ضم دي ليخت، لكن شبكة "سكاي" نفت تحرك الشياطين الحمر من الأساس لضم الدولي الهولندي.

في حين أن تقارير صحفية على مدار الشهرين الماضيين ربطت اللاعب بالانضمام إلى برشلونة خلال الصيف المقبل.

دي ليخت هو أصغر قائد في تاريخ أياكس، وأول مدافع يحصد جائزة أفضل لاعب صاعد في أوروبا Golden Boy Award.

اللاعب الذي يقدر سعره بـ65 مليون جنيه إسترليني تم تصعيده للفريق الأول بأياكس في صيف 2016 قادما من أكاديمية النادي، ويمتد عقده الحالي مع الفريق حتى صيف 2021.

وشارك الدولي الهولندي مع أياكس خلال الموسم الجاري في 55 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وصنع 4 آخرين.

وقاد دي ليخت، أياكس رفقة زملائه لتحقيق لقب الدوري الهولندي لأول مرة خلال الموسم المنصرم منذ موسم 2013-2014 كما توج بطلا لكأس هولندا هذا الموسم لأول مرة منذ عام 2010.

دي ليخت لعب لمنتخب هولندا منذ عام 2017 وشارك في 15 مباراة دولية سجل خلالها هدفا.

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