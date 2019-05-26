يتمنى صبري المنياوي مدير الكرة في نادي الإسماعيلي مواجهة الزمالك قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا، لينتهي الموسم الحالي بالنسبة للفريق.

وقال مدير الكرة في الإسماعيلي: "لم نحدد حتى الآن شكل استعدادات الفريق بعد الانتهاء من لقاء الجونة يوم الاثنين المقبل".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "الغموض حول موقف لقاء الزمالك، وهو اللقاء الوحيد المتبقي لنا هذا الموسم، ساهم في عدم وضوح الرؤية حتى الآن بالنسبة لنا بخصوص الفترة المقبلة".

وتابع "كنت أتمنى مواجهة الزمالك قبل بطولة أمم إفريقيا، للانتهاء من الموسم الحالي بكل ما فيه ولنبدأ التخطيط لاستعدادات الموسم الجديد".

وأتم "سأجتمع مع إبراهيم عثمان رئيس النادي لتحديد خطة لراحة الفريق إلى جانب تحديد أولويات المرحلة المقبلة".

ولم يتحدد حتى الآن موعد لقاء الزمالك أمام الإسماعيلي في الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 66 نقطة من 29 مباراة وينافس الأهلي (74 نقطة من 32 مباراة) على لقب الدوري، بينما الإسماعيلي في المركز السابع برصيد 42 نقطة من 32 مباراة.

ويتبقى لـ الإسماعيلي مواجهة الجونة يوم الاثنين المقبل، إلى جانب مواجهة الزمالك في موعد لم يُحدد.

ويمكنك اختيار تشكيل الإسماعيلي في المباريات المقبلة من هنا

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