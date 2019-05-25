مورينيو يكشف شروطه للعودة للتدريب ويصرح: نهائي دوري الأبطال سيجعلني حزينا

السبت، 25 مايو 2019 - 23:51

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو

كشف جوزيه مورينيو عن شروطه للعودة إلى التدريب، مشيرا إلى أنه سيتخذ قرارا منطقيا وليس عاطفيا.

وصرّح مورينيو لشبكة سكاي عند سؤاله عن وجهته المقبلة: "لا أدري، لا أدري حقا، الشيء الوحيد الذي أعرفه أنني لن أتخذ قرارا عاطفيا".

مضيفا: "يجب أن أكون منطقيا، لا يجب أن أقرر لمجرد رغبتي في العودة للعمل وألا أكون بائسا، بل يتوجب أن يكون اختياري للمشروع المناسب، هذا هو الحافز الصحيح لي".

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وواصل" "أريد أن أكون أقوى مما كنت أبدا، أدرس كثيرا هذه الأيام، وأعمل كثيرا مع جهازي المساعد حتى نكون فريق عمل مميز".

وأكمل: "لذا علي أن أفكر، سنفكر ونحلل ونتخذ القرار الصحيح".

وعن نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنام: "سأشعر بسعادة بالغة لأحد زملائي، وبحزن بالغ تجاه الآخر، فكلاهما يعجبني".

مختتما: "أعتقد أن كلاهما يستحق إنجازا كبيرا في مسيرته، سأحب لو فاز يورجن أو ماوريسيو، ولكن سيكون من المؤسف لو خسر أحدهما".

مورينيو توج سابقا بدوري أبطال أوروبا مرتين كمدرب لـ بورتو وإنتر، ولا يعمل منذ رحيله عن مانشستر يونايتد في ديسمبر الماضي.

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