لاعب بازل السابق يكشف: المدرب هدد محمد صلاح في رمضان

السبت، 25 مايو 2019 - 16:46

كتب : FilGoal

صلاح

استرجع مارسيلو دياز لاعب نادي راسينج الأرجنتيني ذكرياته مع النجم المصري محمد صلاح الذي زامله يوما في فريق بازل السويسري.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

وقال دياز في تصريحات نشرها موقع Encancha:"علاقتي به كانت جيدة جدا لأننا أتينا معا في 2012. رأيت قدراته الهائلة لكن لم أتخيل وصوله إلى هذا المستوى".

وأضاف "ذات مرة، مدرب بازل هدد صلاح، إن لم يأكل أو يشرب في رمضان لن يلعب".

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ويعاني اللاعبون المسلمون من المشاركة في مباريات أثناء نهار شهر رمضان الكريم، الأمر الذي يجعلهم أحيانا لا يصومون ليستطيعوا بذل أقصى طاقة ممكنة.

ويخوض صلاح نجم فريق ليفربول يوم السبت 1 يونيو نهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنام في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مدريد عاصمة إسبانيا والتي تستضيف المباراة.

والمباراة تنطلق قبل 38 دقيقة من موعد غروب الشمس في مدريد.

ويوم السبت 1 يونيو هو الموافق ليوم الـ27 من شهر رمضان.

محمد صلاح

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