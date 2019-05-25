كيمبيس: ميسي بات أنانيا.. ورونالدو عكسه

السبت، 25 مايو 2019 - 15:33

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة

مع تقدم العمر وتغير النجوم، بات أيقونة برشلونة يعتمد على نفسه أكثر في حسم المباريات وفقا لما يراه ماريو كيمبيس أسطورة الأرجنتين المتوج بكأس العالم 1978.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

وقال كيمبيس في حواره مع صحيفة آس الإسبانية:"ميسي هو ميسي، ميسي هو برشلونة. ما تفعله أو لا تفعله هو الفيصل. لو ميسي في الملعب، استعد، لأنك لا تعلم في أي لحظة سيعبث بك. لكن على ميسي ألا يفاجئنا. رأيناه يقوم بكل شيء، رغم اعتقادي أنه سرعته باتت أقل نوعا ما والآن أراه يريد القيام بمفرده بالأشياء".

وواصل هداف أول مونديال تنظمه وتتوج به الأرجنتين "في السابق كنت أراه لاعب فريق، الآن أراه أنانيا أكثر. عكس كريستيانو رونالدو، الذي يلعب للفريق أكثر الآن. سأقول لك شيئا آخر، نحن الأرجنتينيون ننتقد ميسي لأننا متخصصون في انتقاد ما ينتمي لنا. لو سألتني من تمنيت اللعب معه، سأقول ميسي، لأني لعبت مع دييجو مارادونا".

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ويستعد ميسي (31 عاما) لمقارعة فريق دافع كيمبيس عن ألوانه في السبعينيات والثمانينيات هو فالنسيا.

يواجه برشلونة فريق الخفافيش يوم السبت في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وشارك ميسي في 49 مباراة مع فريق بلاوجرانا بالموسم الحالي وسجل 50 هدفا وأرسل 22 تمريرة حاسمة.

ويأمل ميسي التتويج بالثنائية المحلية بالفوز بالكأس بعدما نال لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي.

ميسي رونالدو كيمبيس

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