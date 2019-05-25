ديبالا يعلنها: أرغب في البقاء مع يوفنتوس

السبت، 25 مايو 2019 - 00:33

كتب : FilGoal

باولو ديبالا - يوفنتوس - الصورة من حساب يوفنتوس

على الرغم من التقارير العديدة التي تحدثت عن احتمالية رحيله، وعلى الرغم من تصريحات وكيله أنه يفكر في المغادرة، إلا أن باولو ديبالا أعلنها صراحة: "أرغب في البقاء مع يوفنتوس".

جوستافو ديبالا شقيق ووكيل باولو قال في تصريحات لإذاعة أرجنتينية "لا أستطيع أن أقول إلى أين سيذهب باولو، لكن هناك فرصة قوية لأن يغادر يوفنتوس".

وأضاف "بالطبع ليس سعيدًا هناك، باولو ليس الوحيد لأن العديد من اللاعبين غير مرتاحين في يوفنتوس".

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ولكن باولو ناقض تصريحات شقيقه، وأوضح "أخي تحدث من نفسه. تحدثت مع النادي وهم يعلمون ما أفكر به".

وأضاف في التصريحات التي نقلتها شبكة سكاي "أرغب في البقاء مع يوفنتوس الموسم المقبل، أود مواصلة اللعب هنا، أنا سعيد. ارتدي قميص يوفنتوس بكل فخر".

وأشار "من الواضح أن يوفنتوس يجب أن يتخذ قراره، وأن يجعل النادي يدور حول المدرب الجديد القادم ، لكني أود البقاء هنا".

ديبالا ساعد ناديه على تحقيق لقب الدوري الإيطالي الثامن على التوالي بتسجيله 10 أهداف، ولكن عدد دقائق مشاركته تناقص مع قدوم كريستيانو رونالدو من ريال مدريد.

ويمتد عقد ديبالا مع البيانكونيري إلى 2022.

وانتقل الموهوب الأرجنتيني في 2015 إلى يوفنتوس قادما من باليرمو مقابل 40 مليون يورو.

وشارك لاعب إنستيتوتو الأرجنتيني السابق في 40 مباراة مع يوفنتوس بالموسم الحالي وسجل 10 أهداف وأرسل 6 تمريرات حاسمة.

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