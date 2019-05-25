موناكو ينجو وديجون يلاقي فريق "حافظ" السابق بملحق الهبوط.. وطرد اعتيادي لـ بالوتيللي

السبت، 25 مايو 2019 - 00:19

كتب : إسلام أحمد

موناكو

أفلت فريق موناكو من الهبوط إلى الدرجة الثانية الفرنسية رغم خسارته من نيس بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي مستفيدا من نتائج قاع الجدول.

ودخل موناكو اللقاء وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية يُنهى بها موسمه السلبي مقابل تعثر منافسيه كان وديجون.

ويهبط مباشرة إلى القسم الثاني صاحب المركز 20 -الأخير- حسمه جينجان سابقا، بالإضافة إلى صاحب المركز 19، فيما يخوض صاحب المركز الـ 18 الملحق مع الفريق الفائز من ملحق الصعود من الدرجة الثانية.

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وتوقف رصيد فريق الإمارة الفرنسية عند 38 نقطة بعدما سقط أمام نيس الذي يقوده الفرنسي باتريك فييرا، سجل بينوا بادياشيلي هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 36.

وعزز لي بيهان النتيحة لصالح نسور ريفيرا بهدف ثان في الدقيقة 67 من علامة الجزاء.

في المقابل تعرض كان للهزيمة ليتقهقر للمركز التاسع عشر ويهبط مباشرة بالخسارة من بوردو بهدف نظيف ليظل رصيده 33 نقطة.

فيما نجح ديجون في خطف 3 نقاط والتشبث بالأمل في الملحق بالفوز على تولوز بهدفين مقابل هدف في مباراة شهدت قلب تأخرهم إلى تفوق في الشوط الثاني.

المدافع الشاب بادفوي دياكاتي تقدم لتولوز في الدقيقة 33 من الشوط الأول، لكن التونسي نعيم السليتي الذي تواجد في قائمة المحترفين لنسور قرطاج في كأس الأمم الإفريقية المقبلة سجل هدف التعادل في الدقيقة 58.

وأكمل جوليو تافاريس العودة في النتيجة بهدف ثان بعد 4 دقائق من الأول ليحفظ حظوظ فريقه في البقاء لموسم جديد بالدوري الفرنسي ويضرب موعدا للقاء لانس بالملحق عقب تفوقه على تروا بهدفين مقابل هدف بعد الوصول لأشواط إضافية.

وسبق للمحترف المصري كريم حافظ أن ارتدى قميص لانس في الدرجة الثانية الفرنسية الموسمين الماضيين، وكان قريبا في الموسم الأول من التأهل للدوري الفرنسي ليفشل بفارق نقطتين فقط.

بعيدا عن صراع الهبوط تلقى باريس سان جيرمان هزيمته الخامسة في الدوري بالسقوط أمام ريمس بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة اكتفى فيها أفضل لاعب بالدوري الفرنسي كيليان مبابي بتسجيل هدف وحيد.

وفي مباراة قد تكون الأخيرة للإيطالي ماريو بالوتيللي بقميص أولمبيك مارسيليا تعرض للطرد ببطاقة حمراء مباشرة قبل 3 دقائق على نهاية اللقاء أمام مونبلييه.

بالوتيللي حل بديلا لديمتري باييه في الدقيقة 59 بعدما تقدم فلوريان توفان بهدف اللقاء الوحيد، ليتعرض للطرد بعد تدخل قوي من الخلف على مدافع الضيوف.

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