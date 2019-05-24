بالفيديو – مبابي يفشل في المهمة المستحيلة.. الحذاء الذهبي يقترب أكثر من ميسي

ودّع كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، سباق المنافسة على الحذاء الذهبي الأوروبي، مع نهاية منافسات الدوري الفرنسي.

باريس سان جيرمان خسر أمام مضيفه ريمس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب أوجوست ديلون، في الجولة 38 –الأخيرة- من الدوري الفرنسي.

مباراة شهدت تسجيل مبابي هدف واحد، ليرفع رصيده الإجمالي في الدوري إلى 33 هدفا، بفارق 3 أهداف عن ليونيل ميسي هداف الدوري الإسباني ومتصدر سباق الحذاء الذهبي.

ليتوقف رصيد مبابي من النقاط عند 66، ويفقد رسميا حظوظه في اللحاق بـ ميسي صاحب الـ72 نقطة.

ميسي اقترب أكثر من حسم الجائزة منفردا، بعد فشل مبابي في تسجيل 4 أهداف، واكتفائه بهدف واحد.

المنافسة مع ميسي حاليا ستنحصر بصورة كبيرة مع فابيو كوالياريلا هداف الدوري الإيطالي برصيد 26 هدفا، وهو فارق يستحيل عمليا تعويضه في مباراة واحدة متبقية لمهاجم سامبدوريا.

بينما يأتي السنغالي مباي دياجي مهاجم جالاتسراي في المركز الرابع، بتسجيله 30 هدفا، ولكنه يمتلك 45 نقطة فقط في مقابل 52 نقطة لـ كوالياريلا، إذ يتسبب الهدف في الدوريات الخمس الكبرى على حصول مسجله على نقطتين، بينما يتحصل مُسجل الهدف في الدوري التركي على نقطة ونصف.

من جانبه، توج مبابي بجائزة هداف الدوري الفرنسي لأول مرة في مسيرته برصيد 33 هدفا، متفوقا على نيكولاس بيبي لاعب ليل صاحب الـ22 هدفا، وزميله إدينسون كافاني صاحب الـ18 هدفا، وفلوريان توفان جناح مرسيليا صاحب الـ16 هدفا.

مبابي سجل هدفه الأخير في شباك ريمس بالدقيقة 59 من المواجهة، بينما سجّل رحمن بابا وماتيو كافارو وبابلو تشافاريا أهداف أصحاب الأرض في الدقائق 36، 56، 90، في مباراة ارتكب خلالها جيانلويجي بوفون حارس مرمى باريس سان جيرمان عدة أخطاء قاتلة.

رصيد باريس سان جيرمان تجمد في صدارة الدوري عند 91 نقطة بعد أن توج رسميا قبل عدة أسابيع، بينما رفع ريمس رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثامن.

اقرأ أيضا:

حازم إمام لـ في الجول: سأحضر نهائي الكونفدرالية لدعم الزمالك

قائمة الزمالك - عودة بوطيب وتواجد عنتر وجنش وأحداد أمام نهضة بركان

مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول الحل الأقرب لأزمة مؤجلات الدوري

خبر في الجول – اقتراحان في اجتماع "لجنة حل أزمة الدوري".. وطلب للمنتخب

شوبير: نحدد موعد نهاية الدوري قريبا.. وكأس مصر لن تلغى