لامبارد يرد على تقارير تدريب تشيلسي

رد فرانك لامبارد أيقونة تشيلسي ومدرب دربي كاونتي على التقارير التي ربطته بتولي مهمة البلوز في الموسم المقبل خلفا لماوريسيو ساري.

شبكتا "ميديا ست" و"سكاي إيطاليا" ذكرتا أن النادي اللندني بصدد إقالة مدربه الإيطالي ساري وتعيين لامبارد كمدرب للفريق في الموسم المقبل.

ولامبارد يبدو أنه لا يمنح تلك التقارير اهتماما كبيرا، إذ قال: "رددت على ذلك (تقارير تدريب تشيلسي) من قبل، وأجدها صعبة بعض الشيء لأن هناك مباراة مقبلة".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة أستون فيلا في نهائي التصفيات المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز "ما يهمني أكثر المباراة المقبلة لدينا، كما أن تشيلسي لديهم مدرب سيلعب نهائي الدوري الأوروبي ويحاول الفوز بالبطولة".

وواصل حديثه "نقدم أداء جيدا خلال الموسم الجاري، وأعتقد أن اسمي ارتبط بتشيلسي لأنني كنت لـ13 عاما في النادي. أتفهم تلك الشائعات".

وأشار "لكن فيما يتعلق برؤيتي لها فلا أريد الحديث أو التفكير بشأن ذلك. أرغب في الحديث عن مواجهة يوم الإثنين (أمام أستون فيلا) وعن فريقي".

في أول مواسمه التدريبية قدم فرانكي أداء رائعا رفقة دربي كاونتي إذ قاد الفريق لاحتلال المركز السادس بترتيب الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى "تشامبيونشيب" ليتأهل إلى ملحق التصفيات التأهيلية للبريمييرليج.

ونجح صاحب الـ40 عاما في تخطي عقبة ليدز يونايتد بعدما خسر ذهابا 1-0 ثم انتصر إيابا على أرض الأخير 4-2 في مباراة مثيرة، انتقم فيها لامبارد من جماهير فريق المدرب مارسيلو بييلسا.

انتقام

الآن سيضحك فرانك لامبارد كثيرا، لأنه من ضحك أخيرا بعدما ضحكت جماهير ليدز يونايتد طوال الموسم.

ليدز يونايتد فاز على دربي كاونتي ثلاث مرات هذا الموسم. ذهابا وإيابا في الدوري، وذهابا في الإقصائيات المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وألفت جماهير ليدز يونايتد أغنية ساخرة من لامبارد تقول فيها "كل الجواسيس اختفوا لا تقلق ستفوز علينا يوما ما.. فزنا عليك في ملعبنا وفزنا عليك في ملعبك.. لا تبك يا لامبارد".

كل ذلك دفع فرانك لامبارد للاحتفال أمام مدرجات جماهير ليدز يونايتد عقب انتهاء اللقاء وانطلاق صافرة الحكم.

وكان نادي دربي كاونتي قد اكتشف وجود جواسيس من نادي ليدز يونايتد في مران فريقهم قبل لقاء الفريقين في وقت سابق من الموسم، ما سبب أزمة كبيرة كادت تدفع بيلسا للاستقالة من تدريب ليدز يونايتد.

لامبارد ضد تيري

وتأهل دربي كاونتي لمواجهة أستون فيلا الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري أحمد المحمدي في المباراة النهائية التي تحدد المتأهل الثالث إلى الدوري الإنجليزي للموسم المقبل، بعد نورويتش سيتي وشيفيلد يونايتد.

وستقام المباراة يوم 27 مايو الجاري على ملعب ويمبلي، وسيكون لامبارد فيها ضد جون تيري زميله السابق لسنوات طويلة في تشيلسي، إذ يتولى تيري منصب المدرب المساعد لدين سميث مدرب الفريق.

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