مران الأهلي - الشيخ يغادر للإصابة.. معلول وصبحي يشاركان في تدريبات الكرة كاملة
الجمعة، 24 مايو 2019 - 23:10
كتب : حسام نور الدين
شارك الثنائي رمضان صبحي وعلي معلول، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الكرة مساء اليوم، الجمعة، كاملة، رغم مشاركتهما أساسيَين، أمس الأول، أمام الإسماعيلي خلال زمن المباراة كله.
أحمد الشيخ
النادي : الأهلي
رمضان صبحي
النادي : الأهلي
وحرص رمضان ومعلول على التواجد في التقسيمة الفنية التي أشرف عليها الجهاز الفني، بقيادة مارتن لاسارتي.
وكان لاسارتي قد أجرى ثلاثة تغييرات في مباراة الإسماعيلي الأخيرة، حيث دفع بكلٍ من صالح جمعة، وجيرالدو، وأحمد فتحي، على حساب حسين الشحات، وحسام عاشور، ووليد سليمان، على الترتيب.
واستأنف الأهلي تدريباته، مساء اليوم الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق، أمس، عقب مواجهة الإسماعيلي.
وكان الجهاز الفني للفريق، بقيادة مارتن لاسارتي، قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات، أمس الخميس، عقب مباراة الإسماعيلي، التي أقيمت أمس الأول في اللقاء المؤجل من الأسبوع 18 بمسابقة الدوري الممتاز.
ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 74 نقطة، وتتبقى له مباراتين أمام المقاولون والزمالك.
وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذين شاركوا في مباراة الإسماعيلي، التي أقيمت أمس الأول في اللقاء المؤجل من الأسبوع 18 بمسابقة الدوري الممتاز، تدريبات استشفائية، مساء اليوم، على هامش مران الفريق الجماعي.
وأدى اللاعبون تدريبات بدنية خفيفة في إطار البرنامج الاستشفائي الموضوع لهم.
وغادر أحمد الشيخ، لاعب الفريق، مران الفريق الجماعي مساء اليوم، الجمعة، متأثرًا بإصابته في القدم.
وتعرض اللاعب لإصابة قوية في القدم خلال التقسيمة، حيث خضع للكشف الطبي قبل أن يغادر ملعب التتش رفقة خالد محمود، طبيب الفريق.
وانتظم علي لطفي، حارس الفريق، في مران الفريق الجماعي، مساء اليوم الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة.
وتعافى لطفي من الإصابة في الرباط الداخلي للركبة، التي حرمته من التدريبات الجماعية مؤخرًا.
وحرص الجهاز الفني للفريق على تقسيم لاعبي الفريق إلى أربع مجموعات لخوض تقسيمتين خلال المران المسائي، اليوم الجمعة.
ووجه لاسارتي لاعبي الفريق خلال التقسيمة ومنحهم بعض التعليمات الفنية.
ومن المنتظر أن يواجه الأهلي المقاولون في الدوري الممتاز يوم الأربعاء المقبل.
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