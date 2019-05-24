مران الأهلي - الشيخ يغادر للإصابة.. معلول وصبحي يشاركان في تدريبات الكرة كاملة

شارك الثنائي رمضان صبحي وعلي معلول، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الكرة مساء اليوم، الجمعة، كاملة، رغم مشاركتهما أساسيَين، أمس الأول، أمام الإسماعيلي خلال زمن المباراة كله.

وحرص رمضان ومعلول على التواجد في التقسيمة الفنية التي أشرف عليها الجهاز الفني، بقيادة مارتن لاسارتي.

وكان الجهاز الفني للفريق، بقيادة مارتن لاسارتي، قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات، أمس الخميس، عقب مباراة الإسماعيلي، التي أقيمت أمس الأول في اللقاء المؤجل من الأسبوع 18 بمسابقة الدوري الممتاز.