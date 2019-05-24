سكاي: مستقبل دي خيا مع يونايتد مازال محل شك.. اللاعب يرفض التجديد

الجمعة، 24 مايو 2019 - 23:00

كتب : FilGoal

دافيد دي خيا - مانشستر يونايتد

يبدو أن مستقبل الحارس الإسباني دافيد دي خيا مع مانشستر يونايتد مازال مشكوكا في أمره. اللاعب يرفض تجديد تعاقده حتى الآن بحسب شبكة سكاي سبورتس.

الشبكة البريطانية أوضحت أن إدارة الشياطين الحمر لم تنجح في التوصل لاتفاق مع دي خيا حتى الآن من أجل التوقيع على عقد جديد.

الدولي الإسباني ينتهي تعاقده مع مانشستر يونايتد الصيف المقبل، ما يعني إمكانية التوقيع لفريق آخر في يناير المقبل مجانا.

أخبار متعلقة

كيف التهم ميسي صديقه بيكيه في المؤتمر الصحفي قبل نهائي كأس إسبانيا غياب صلاح.. 6 متنافسين على جائزة لاعب العام في إنجلترا باختيارات الجمهور قائمة برشلونة لنهائي كأس إسبانيا.. شكوك حول مشاركة 8 لاعبين بارزين ميسي: محبطون.. الخسارة أمام ليفربول أقسى من نهائي المونديال

وصاحب الـ28 عاما يرغب في زيادة راتبه ليتساوى مع أليكسيس سانشيز، صاحب أعلى راتب في الفريق، بالإضافة لرغبته في التأكد من منافسة يونايتد على الألقاب خلال الفترة المقبلة.

دي خيا انضم إلى صفوف الشياطين الحمر في عام 2011 قادما من أتليتكو مدريد مقابل 17 مليون إسترليني.

صحيفة "ديلي ريكورد" الإنجليزية ذكرت في وقت سابق أن إد وودوارد المدير التنفيذي للنادي أبلغ دي خيا بعدم الموافقة على طلباته المادية لتجديد تعاقده.

في الوقت ذاته قال الصحفي الإنجليزي أندي ميتن والذ يعمل في شبكة "إي إس بي إن" وهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن يونايتد قدم عرضا لدي خيا يجعله الأعلى في العالم لكن الأمر لم يكن كافيا للحارس الإسباني.

حارس أتليتكو مدريد السابق شارك خلال الموسم الجاري في جميع مباريات فريقه في الدوري الإنجليزي واستقبل خلال تلك اللقاءات 54 هدفا، إضافة لاستقباله 9 أهداف في 9 مباريات بدوري أبطال أوروبا.

وعانى اللاعب، الذي يُصنف ضمن أفضل حراس العالم، من تراجع في مستواه قبل نهاية الموسم الجاري إذ ارتكب عدة أخطاء أمام إيفرتون وتشيلسي وبرشلونة.

اختر تشكيل مانشستر يونايتد المثالي:

اقرأ أيضا:

حازم إمام لـ في الجول: سأحضر نهائي الكونفدرالية لدعم الزمالك

قائمة الزمالك - عودة بوطيب وتواجد عنتر وجنش وأحداد أمام نهضة بركان

مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول الحل الأقرب لأزمة مؤجلات الدوري

خبر في الجول – اقتراحان في اجتماع "لجنة حل أزمة الدوري".. وطلب للمنتخب

شوبير: نحدد موعد نهاية الدوري قريبا.. وكأس مصر لن تلغى

دي خيا مانشستر يونايتد

نرشح لكم

أخر الأخبار

رئيس الزمالك: يجب اعتبار الأهلي مهزوما أمام المقاولون مثلما حدث لنا ضد المقاصة.. لن نلعب إلا بشرط 3 ساعة | الدوري المصري
بالفيديو - بقرارات حاسمة من جريشة..الوداد المنقوص يتعادل مع الترجي في نهائي إفريقيا 3 ساعة | إفريقيا
أوليفر كان لا يتسامح تحت أي ظرف.. هزم مجموعة من الأطفال في مواجهة خيرية 3 ساعة | أوروبا
مصدران من اتحاد الكرة يردان عبر في الجول على الأهلي "المناقشة.. ولماذا رفضتم حل إنهاء الدوري قبل الأمم؟" 3 ساعة | الدوري المصري
"هدف رئاسي" وسقوط قطري.. أبرز أحداث اليوم الثاني لـ كأس العالم للشباب 2019‎ 3 ساعة | أوروبا
بالفيديو - جهاد جريشة يستعين بالـ VAR ويلغي هدفا للوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا 4 ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 وليد سليمان والسعيد وأحمد علي في قائمة مصر الأولية لـ كأس الأمم.. ومفاجآت عديدة 2 شاهد – مشجع لـ سيتي يقتحم منطقة الصحفيين بعد نهائي الكأس بسبب "ما تفعلونه لـ صلاح" 3 القائمة الأولية – محمد صلاح لـ في الجول: تواجد السعيد وسليمان منطقي.. لكن لدي تساؤلات عديدة 4 رئيس الزمالك: مكافأة لكل اللاعبين باستثناء الجهاز الفني.. سأنفجر مما حدث في النهائي

قد ينال إعجابك