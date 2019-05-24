سكاي: مستقبل دي خيا مع يونايتد مازال محل شك.. اللاعب يرفض التجديد

يبدو أن مستقبل الحارس الإسباني دافيد دي خيا مع مانشستر يونايتد مازال مشكوكا في أمره. اللاعب يرفض تجديد تعاقده حتى الآن بحسب شبكة سكاي سبورتس.

الشبكة البريطانية أوضحت أن إدارة الشياطين الحمر لم تنجح في التوصل لاتفاق مع دي خيا حتى الآن من أجل التوقيع على عقد جديد.

الدولي الإسباني ينتهي تعاقده مع مانشستر يونايتد الصيف المقبل، ما يعني إمكانية التوقيع لفريق آخر في يناير المقبل مجانا.

وصاحب الـ28 عاما يرغب في زيادة راتبه ليتساوى مع أليكسيس سانشيز، صاحب أعلى راتب في الفريق، بالإضافة لرغبته في التأكد من منافسة يونايتد على الألقاب خلال الفترة المقبلة.

دي خيا انضم إلى صفوف الشياطين الحمر في عام 2011 قادما من أتليتكو مدريد مقابل 17 مليون إسترليني.

صحيفة "ديلي ريكورد" الإنجليزية ذكرت في وقت سابق أن إد وودوارد المدير التنفيذي للنادي أبلغ دي خيا بعدم الموافقة على طلباته المادية لتجديد تعاقده.

في الوقت ذاته قال الصحفي الإنجليزي أندي ميتن والذ يعمل في شبكة "إي إس بي إن" وهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن يونايتد قدم عرضا لدي خيا يجعله الأعلى في العالم لكن الأمر لم يكن كافيا للحارس الإسباني.

حارس أتليتكو مدريد السابق شارك خلال الموسم الجاري في جميع مباريات فريقه في الدوري الإنجليزي واستقبل خلال تلك اللقاءات 54 هدفا، إضافة لاستقباله 9 أهداف في 9 مباريات بدوري أبطال أوروبا.

وعانى اللاعب، الذي يُصنف ضمن أفضل حراس العالم، من تراجع في مستواه قبل نهاية الموسم الجاري إذ ارتكب عدة أخطاء أمام إيفرتون وتشيلسي وبرشلونة.

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