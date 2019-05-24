هل ودَع قاسم باشا؟ تريزيجيه يرتدي شارة القيادة في آخر مباريات الموسم

خاض النجم المصري محمود تريزيجيه مباراته الأخيرة في الموسم مع فريقه قاسم باشا، وخسر أمام بشكتاش 2-3 على ملعب فودافون أرينا.

تريزيجيه، رفقة مواطنه وزميله كريم حافظ، ظهر في المباراة كاملة منذ الدقيقة الأولى حتى الأخيرة، لكن قاسم باشا لم يستطع تجنب الهزيمة في الجولة 34 للمسابقة.

لينهي قاسم باشا الدوري التركي في المركز 14 برصيد 39 نقطة، بينما أنهى بشكتاش المسابقة في المركز الثالث برصيد 65 نقطة.

وارتدى تريزيجيه شارة القيادة خلال المباراة، رغم تواجده في صفوف قاسم باشا منذ 2017 فقط، وفي حضور فيسيل ساري القائد الأصلي على أرض الملعب، والذي يتواجد في صفوف الفريق منذ 2015.

اللافتة غير الاعتيادية من الفريق تجاه تريزيجيه قد تكون وداعية، إذ يحظى الجناح الدولي المصري باهتمام عدة أندية أوروبية وخليجية، مما قد يجعل هذه المباراة هي الأخيرة له مع قاسم باشا.

المباراة المثيرة شهدت تسجيل جوفين يالشين لـ3 أهداف لفريقه بشكتاش في الدقائق: 10، 44، +45.

بينما ساهم كريم حافظ في هدف قاسم باشا الأول بانطلاقة من الجبهة اليسرى، أعقبها عرضية وصلت إلى بينجالي فودي كويتا، الذي صنع الهدف للمُسجِل هاريس هايرادينوفيتش في الدقيقة 13.

قبل أن يسجل السنغالي كويتا هدف قاسم باشا الثاني بنفسه في الدقيقة 67 في شباك لوريس كاريوس.

لينهي تريزيجيه الدوري التركي بتسجيل 9 أهداف وصناعة مثلها، مما يجعله مساهما في 34% من أهداف قاسم باشا الـ53 المسجلة هذا الموسم بالمسابقة.

تريزيجيه يمتلك رقما آخر رائعا، إذ شارك في كل المباريات الـ34 لـ قاسم باشا، بل خاضها كاملة جميعها باستثناء مباراتين عندما تم استبداله في الدقيقة الأخيرة.

ويُنتظَر أن ينضم تريزيجيه لمعسكر المنتخب المصري الذي يبدأ في السادس من شهر يونيو، استعدادا لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019، إذ يحضر جناح قاسم باشا في قائمة خافيير أجيري الأولية، ويغيب زميله كريم حافظ.

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