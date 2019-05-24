الإسماعيلي عن تغريدة "التفويت لـ الزمالك": لا يمثلنا

تبرأ نادي الإسماعيلي من التغريدة التي كتبها اللاعب محمد أسامة "حناكة" بخصوص "تفويت لقاء الدراويش أمام الزمالك".

وأشار الإسماعيلي في تغريدة على الحساب الرسمي للنادي على (تويتر) إلى "محمد أسامة الشهير بـ"حناكة" ليس على ذمة النادي الإسماعيلي منذ عدة أعوام وليس في قائمة الفريق".

"هو لا يمثل إلا رأيه الشخصي. يرجى تحري دقة المعلومات الرياضية".

تنوية هام . https://t.co/Bs3snI7CEO — Ismaily SC (@ismailyofficial) ٢٤ مايو ٢٠١٩

محمد أسامة "حناكة" انضم إلى الإسماعيلي في 2015 قبل أن يرحل بعدها بعدة أشهر إلى طنطا ثم الشرقية والأسيوطي والأوليمبي والمنصورة، دون أن يشارك نهائيا مع الدراويش.

وكتب اللاعب على حسابه الشخصي على (تويتر) تغريدة مُثيرة ينقلها FilGoal.com كما جاءت نصا "هما متضايقين علشان اتعادلنا معاهم اومال هيعملوا ايه لما نسيب ماتش الزمالك".

هما متضايقين علشان اتعادلنا معاهم اومال هيعملوا ايه لما نسيب ماتش الزمالك😂😂 — Mohamed Osamaa Hanaka (@MHanaka) May 23, 2019

وتسببت التغريدة في حالة من الجدل وخصوصا بسبب ما كان يوجد في خانة التعريف لحساب اللاعب على (تويتر) وهو "لاعب في صفوف الإسماعيلي" قبل أن يقوم بحذف التعريف بعد ذلك.

وتعادل الإسماعيلي مع الأهلي يوم الأربعاء الماضي بهدف لكل فريق في لقاء مؤجل من الجولة الـ 18 من الدوري المصري.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع برصيد 42 نقطة من 32 مباراة، ويتبقى له مواجهة الجونة ثم مواجهة الزمالك.

ويمكنك اختيار تشكيل الإسماعيلي من هنا

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