كيف التهم ميسي صديقه بيكيه في المؤتمر الصحفي قبل نهائي كأس إسبانيا

يُعد جيرارد بيكيه واحدا من أبرز الأسماء في عالم كرة القدم، ومحط اهتمام دائم لوسائل الإعلام.. لكن ليس في حضور ليونيل ميسي.

النجم الأرجنتيني عاد ليظهر في المؤتمرات الصحفية بعد غياب لسنوات، على هامش مواجهة برشلونة وفالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا، وكان مصحوبا بزميله بيكيه.

لتنصب أسئلة الصحفيين على ميسي، فمن بين أكثر من 20 سؤالا طرحهم الصحفيون الحاضرون، تلقى بيكيه 3 أسئلة فقط!

منظمو المؤتمر الصحفي حاولوا وضع بيكيه في الصورة أمام اكتساح لـ ميسي في تلقي الأسئلة، فقام مراسل القناة الرسمية لـ برشلونة بطرح سؤال على بيكيه في نهاية المؤتمر، رغم أن نفس المراسل طرح سؤالا في البداية بالفعل، والمتعارف عليه عدم جواز طرح سؤالين من نفس الصحفي.

على العموم، دعونا نتعرف على الأسئلة الثلاثة التي وجهت لـ بيكيه، وإجاباته وسط مؤتمر صحفي سيطر عليه ميسي كما يسيطر على الكرة بين أجساد المدافعين.

ماذا حدث في أنفيلد وهل تستوعب الانتقادات التي تلقاها الفريق حول فقدان هويته؟

"كانت واحدة من أسوأ تجاربي في مسيرتي الاحترافية.

نحاول اللعب بأسلوبنا، ولكن هذا غير متاح دائما، الآن نمتلك لاعبين بأساليب مختلفة على الأرجح، ولكن هدفنا هو مواصلة اللعب بطريقتنا التي تعلمناها في الصغر والتي تسببت في تحقيقنا الكثير من النجاحات.

ولكن في أنفيلد، لم يكن ممكنا السيطرة على المباراة، وهذا كان واحدا من أخطائنا".

ما رأيك في التوقيع مع دي يونج؟ وهل تعتقد أن برشلونة في حاجة إلى تجديد الدماء؟

"السنوات تمر، والفريق يضم العديد من اللاعبين كبار السن، لذا يجب أن نوقّع مع لاعبين شبان، هذه هي سُنة الحياة.

علينا أن نبحث عن الموهبة تحديدا، ودي يونج أظهر أنه قادر على المنافسة في مستوى عالٍ".

ما رأيك في فالنسيا؟

"فالنسيا بدأ الموسم بمستوى غير مستقر، ولكنه يمر بفترة رائعة الآن ويُبحر بالسرعة القصوى، إنه فريق مميز ويلعب بشكل جيد حاليا، ولكننا نريد التتويج بكأس الملك أيضا".

برشلونة يسعى للفوز بكأس ملك إسبانيا للمرة الخامسة على التوالي، عندما يصطدم بـ فالنسيا غدا السبت في ملعب بينيتو فيامارين.

اختر التشكيل المثالي لـ برشلونة في مواجهة فالنسيا

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