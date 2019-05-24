شدد صبري المنياوي مدير الكرة في نادي الإسماعيلي أن ناديه يرحب باستقدام الجونة لحكام أجانب لإدارة مواجهة الفريقين.

ومن المنتظر أن يلعب الجونة أمام الإسماعيلي في الـ 27 من شهر مايو الجاري في الجولة الـ 34 من الدوري المصري.

وقال صبري المنياوي: "لسنا طرفا فيما يطلبه الجونة. لا علاقة لنا بالأمر وليس لدينا أي مانع في استقدام الجونة لحكام أجانب في المباراة".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "الموسم يقترب من الانتهاء والبعض يرغب في توفير كل العناصر التي تتيح لفريقه الحصول على كامل حقوقه في أي مباراة".

وتابع "نستعد للجونة ونحن في قمة الإرهاق. لعبنا 5 مباريات في شهر ونعاني من إرهاق شديد".

وأكمل حديثه قائلا: "نعلم أن هذا الموسم يعد استثنائيا ونحن نريد الاستقرار للمسابقة ولكن عليهم أن يعلموا مدى الصعوبات التي نمر بها".

وأشار "رغم الإرهاق إلا أننا نُكمل الاستعدادات لمواجهة الجونة. المواجهة صعبة أمام فريق يبحث عن الفوز من أجل الهروب من الهبوط ولكننا أيضا نسعى لمواصلة عروضنا الجديدة وتحسين مركزنا".

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع برصيد 42 نقطة من 32 مباراة، بينما الجونة في المركز الـ 14 برصيد 36 نقطة من 32 مباراة.

ويمكنك اختيار تشكيل الإسماعيلي أمام الجونة من هنا

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