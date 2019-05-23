كلوب يوضح موقف فيرمينو من المشاركة في نهائي دوري الأبطال

الخميس، 23 مايو 2019 - 13:51

كتب : FilGoal

محمد صلاح - روبيرتو فيرمينو - ليفربول - توتنام

زف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أنباء سارة بشأن روبرتو فيرمينو العائد للتدريبات عقب غياب ثلاث مباريات بسبب الإصابة.

ويلعب ليفربول مع توتنام نهائي دوري الأبطال بمدريد يوم 1 يونيو المقبل.

وقال كلوب في تصريحات لموقع ناديه: "تبدو حالة فيرمينو جيدة، لقد عاد للتدريب بقوة. لا نزال حريصين، ونريد التأكد من عدم حدوث شيئ".

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وأضاف المدرب الألماني "لا يزال أمامنا بضعة أيام، ونريد استغلالها".

وأوضح "يوم الخميس شارك فيرمينو في ٧٠٪؜ من الحصة التدريبية، يوم الجمعة على الأرجح سيشارك في المران كاملاً. سنرى، ونأمل في أن يكون على ما يرام".

الدولي البرازيلي تدرب يوم الثلاثاء إلى جانب زملاؤه في الفريق بعد إجهاد عضلي أبعده عن مباريات الريدز الثلاث الأخيرة.

وشارك فيرمينو في الحصة التدريبية الأولى للريدز في معسكره التدريبي في ماربيلا صباح الثلاثاء بعد عودته إلى اللياقة البدنية الكاملة.

ويعمل فيرمينو مع الطاقم الطبي للنادي على إعادة تأهيله وسيتم دخوله في تدريبات الفريق الكاملة بعناية تحت إشرافهم، مع برامج متخصصة مخطط لها خلال الأيام القادمة.

فيرمينو واصل تألقه هذا الموسم بجوار الثنائي محمد صلاح وساديو ماني.

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