اتحاد الكرة يشكل لجنة لحل أزمة الدوري

قرر هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم تشكيل لجنة مهمتها الوصول إلى حل يخص أزمة مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز.

وتتشكل اللجنة من أحمد شوبير نائب أبو ريدة ومعه أحمد مجاهد وسيف زاهر وعصام عبد الفتاح أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، إضافة إلى إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات.

وتعقد اللجنة أول اجتماعاتها في الساعة الواحدة ظهرا يوم الجمعة.

ونشبت أزمة في الدوري سببها مواعيد مباريات البطولة مما أدى إلى اعتراض أندية عديدة على قرارات الاتحاد.

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وبسبب وصول الزمالك لنهائي الكونفدرالية ستتأخر نهاية البطولة إلى ما بعد كأس إفريقيا 2019.

ويتصدر الأهلي البطولة ورصيده 74 نقطة وتتبقى له مباراتان بينما يحتل الزمالك المركز الثالث ورصيده 66 نقطة وتتبقى له 5 مباريات.

ويتصارع القطبان على لقب الدوري.

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