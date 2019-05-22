طلعت يوسف: لن أكون مدربا للاتحاد في الموسم الجديد "أنا متطوع لعشرة أيام"

أغلق طلعت يوسف المدير الفني الجديد للاتحاد السكندري الباب أمام إمكانية استمراره مدربا للفريق في الموسم المقبل، مؤكدا أنه سيقود زعيم الثغر في مباراة سموحة فقط بالجولة الأخيرة للدوري المصري.

وصرح يوسف عبر برنامج "كورة كل يوم": "إنه تكليف لا يمكن الهروب منه في أي حال من الأحوال، خصوصا في ظل الظروف التي يمر بها الفريق، لابد من توجيه الشكر لحلمي طولان على ما بذله، وعدم التوفيق وارد لأي مدرب كبير، طولان خارج نطاق التقييم بحكم خبراته ونتائجه".

وأضاف: "باختصار شديد لتكن الأمور واضحة، حدث اتصال بيني وبين رئيس النادي محمد مصيلحي يوم الثلاثاء وطلبت مهلة، ثم أعاد الاتصال بي بعد ساعة ونصف في ظل إصرار حلمي طولان على الاستقالة".

وأوضح: "تقابلت مع رئيس نادي الاتحاد اليوم وطلبت طلبا واضحا ومحددا، بأن أكون مسؤولا عن مباراة سموحة فقط لا غير، في مهمة محددة بـ10 أيام فقط، أما ما بعد ذلك، أمر يخص مجلس إدارة نادي الاتحاد، وتصور بعيد عن طلعت يوسف، لقد حسمت موقفي، لن أتواجد فيما بعد، أنا متطوع".

وأشار: "الإدارة مسؤولة عن تعيين جهاز فني آخر للموسم الجديد، لا أعرف إذا تم التعاقد مع مدرب أجنبي أم لا، وقد يكون هناك ارتباط شبه رسمي لي مع فريق آخر، وعلاقتي بالاتحاد لن تكون علاقة عمل بعد مباراة سموحة".

ولفت مدرب الاتحاد: "الأهم من ذلك، الخروج من هذا الموقف الصعب، فلن يكون مسؤولية الجهاز الفني أو الإدارة بل الإسكندرية بمسؤوليها وجماهيرها وكل من له علاقة بالمحافظة، فالكل مسؤول أن يخرج النادي من هذه المحنة".

واستطرد: "سموحة وارد أن يلعب بأعصاب هادئة، ولكن لن نبني تصورا على هذا الاحتمال، بل لابد من تكاتف جميع اللاعبين، وأن تمد يدك لتأخذ ما تريده في إطار الرياضة، فهي ليست معركة".

وأردف: "إذا لم يؤد سموحة برغبة وإصرار وتصميم، هذا أمر وارد وطبيعي في كرة القدم، لن يضمن هذا لنا الفوز، فنحن بحاجة لثلاث نقاط".

وأتم تصريحاته: "الفريق في راحة لمدة يومين، وسنتدرب الساعة 10 مساء الجمعة، وخلال ساعات سيعلن أعضاء الجهاز المعاون، ومن الممكن أن يستمر عنصر من الجهاز القديم".

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