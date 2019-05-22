عامر حسين يستشهد بموقف ليفربول ردا على شكوى أندية مصر

شدد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم على صعوبة تنظيم الموسم المحلي الحالي للكرة المصرية.

وأوضح عامر حسين في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة على فيسبوك "الصعوبة لم تكن خاصة بالدوري المصري فقط بل عانت منها قارة إفريقيا ككل لأنه موسم استثنائي بسبب تغيير مواعيد المسابقات الإفريقية مما أجبرنا على أن نلعب مسابقتين لكل بطولة افريقية خلال الموسم الحالي".

وأضاف أن إنهاء الدوري عمليا في 3 يونيو المقبل - باستثناء مباراتين - يعد إنجازا إذا ما وضع في الاعتبار أن الدوري المصري يضم 18 ناديا، بواقع 34 جولة مقارنة بالدوري المغربي الذي يضم 16 ناديا والدوري التونسي 14 ناديا وكلاهما ممتد حتى منتصف يونيو المقبل حسب قوله.

وعن شكوى بعض الأندية التي تمتد فترات التوقف لديها إلى شهر، أشار رئيس لجنة المسابقات بأن ذلك وارد الحدوث في أي مكان في العالم ضاربا المثل بنادي ليفربول الذي يلعب له نجمنا المصري محمد صلاح.

وأردف "ليفربول أنهى الدوري يوم 12 مايو الحالي، في حين يستكمل تدريباته منذ ذلك التاريخ استعدادا لنهائي دوري أبطال أوروبا ضد توتنام يوم 1 يونيو المقبل".

وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات الجولة 34 والأخيرة للدوري الممتاز وبعض المباريات المؤجلة.

ويلعب الزمالك مباراتين مؤجلتين عقب نهائي الكونفدرالية وقبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا الأولى أمام الإنتاج الحربي، بينما لم يتحدد طرف المباراة الثانية.

وتقام الجولة الأخيرة على 3 أيام، إذ تقام 4 مباريات يوم الاثنين 27 مايو المقبل ومباراة وحيدة يوم الخميس 30 مايو وأخيرا 3 مباريات يوم 3 يونيو على أن يتم تأجيل مباراة الأهلي أمام الزمالك.

وجاءت مواعيد الجولة 34 كالآتي:

الاثنين 27 مايو: (جميع المباريات 10 مساء)

الجونة × الإسماعيلي (ملعب الجونة)

نجوم المستقبل × إنبي (ملعب بتروسبورت)

مصر للمقاصة × طلائع الجيش (ملعب المقاولون العرب)

الداخلية × المصري (ملعب الجيش بالسويس)

الخميس 30 مايو: (الساعة 10 مساء)

حرس الحدود × بيراميدز (ملعب الجيش بالسويس)

الزمالك × الإنتاج الحربي (مؤجل من الجولة 31 على ملعب بتروسبورت)

الاثنين 3 يونيو: (الساعة 10 مساء)

بتروجت × المقاولون العرب (ملعب الجيش بالسويس)

الإنتاج الحربي × وادي دجلة (ملعب كلية الشرطة)

الاتحاد السكندري × سموحة (ملعب المكس)

حرس الحدود أو الجونة × الزمالك

وكشفت لجنة المسابقات أن مباراة الزمالك الثانية بعد نهائي الكونفدرالية سيتم تحديد طرفها يوم الخميس 30 يونيو بناء على نتيجة مباراتي حرس الحدود ضد بيراميدز والجونة أمام الإسماعيلي.

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