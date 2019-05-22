ماني: لم أتخيل أبدا التتويج بجائزة الحذاء الذهبي

لم يتخيل ساديو ماني مهاجم ليفربول أن يتوج بجائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي يوما ما، رغم أنه كان يحلم بها دائما.

ساديو مانيه النادي : ليفربول ليفربول

وتقاسم الثلاثي الإفريقي محمد صلاح وماني نجمي ليفربول وبيير إيمريك أوباميانج نجم أرسنال الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي بعدما سجل كل منهم 22 هدفا.

وقال ماني في تصريحات لموقع ناديه: "أنا سعيد للغاية لفوزي بجائزة الحذاء الذهبي، دائمًا ما أحاول تسجيل أكبر عدد من الأهداف من أجل الفريق، وبالنسبة لي يبقى هذا الشئ الأهم".

وأضاف "لقد عاندنا الحظ ولم نستطع تحقيق لقب الدوري، هذا كان هدفنا، ولكن في كرة القدم، عليك أن تواصل المحاولة من أجل الوصول إلى هدفك. للأسف، لم نفز باللقب هذه المرة، ولكن ها نحن في نهائي دوري الأبطال، وهي بطولة نرغب في الفوز بها بشدة".

ويلعب ليفربول مع توتنام نهائي دوري الأبطال بمدريد يوم 1 يونيو المقبل.

وأوضح السنغالي "لقد نسينا أمر الدوري الآن؛ مانشستر سيتي قاموا بعمل كبير وبكل تأكيد استحقوا الفوز باللقب. لقد استمرينا في المنافسة معهم حتى الجولة الأخيرة، ولكن الآن لا يسعنا سوى تهنئتهم و التركيز في الاستعداد للنهائي الأوروبي. دوري الأبطال كان أحد أهدافنا الرئيسية هذا الموسم، وآمل أن نستطيع الفوز باللقب هذه المرة".

ورد ماني على سؤاله هل كنت تحلم بالفوز بالحذاء الذهبي يومًا ما عندما كنت صغيرًا؟ بقوله "بصراحة، لم أتخيل أبدًا أنني سأفوز بجائزة كبيرة كالحذاء الذهبي، ولكن كل يوم كنت أحلم بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال. هذان اللقبان كانا أحد أهدافي مع الفريق الذي سألعب له. سعيد بالتتويج بها هذا الموسم، وأتطلع لتسجيل أهداف أكثر في المواسم القادمة.

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