شوقي غريب لـ في الجول: نعد منتخبا للمشاركة في مونديال 2022.. وليس لي دخل باختيارات أجيري

رفض شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي التعليق على اختيارات خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الأول مشددا أنه لا يحق له التعليق على ذلك كونه مدربا لمنتخب وليس لنادي.

وكشف شوقي غريب عن سعيه بجانب الجهاز الفني على إعداد منتخب قوي للمشاركة في كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر.

وقال شوقي غريب في تصريحات لـ FilGoal.com عن موقف المستبعدين مع المنتخب الأول من الأولمبي "بالتأكيد الغائبون عن قائمة المنتخب الأول وسنهم يسمح بالانضمام للأولمبي سأضمهم بالطبع".

وأضاف "لا لم يحدث تنسيق بيني وبين جهاز المنتخب لترك بعض اللاعبين للفريق الأولمبي، هم في الأساس لاعبون للمنتخب الأولمبي والفريق الأول يحصل على من يشاء منهم والباقي لنا"

وأعلن غريب "أي لاعب يتبع سن المنتخب الأولمبي، والمنتخب الأول يريد ضمه فالمنتخب الأول فوق الجميع".

وعن رأيه في قائمة المنتخب الأول شدد "ليس لي دخل باختيارات الجهاز الفني للمنتخب الأول أو حتى من لم تم ضمه أو استبعاده، أنا مدير فني للمنتخب الأولمبي ولا يصح أن أتحدث عن ذلك".

وبالحديث عن قوة المنتخب الأولمبي الحالي أوضح غريب "بالطبع لدي الآن فريق مميز ولكن 90% منهم قبل ضمه للمنتخب الأولمبي لم يكن يلعب مع فريقه عكس الفترة الحالية أصبحوا نجوم فرقهم".

"على سبيل المثال مصطفى محمد وأحمد أبو الفتوح وأسامة جلال وكريم العراقي وأحمد حمدي وأكرم توفيق وكريم نيدفيد وناصر ماهر".

وتابع "إذا أردت أن تعرف دليل المنتخب الأولمبي شاهد عمر صلاح الذي خاض مباراة أمام هولندا الذي يضم عناصر أوروبية مميزة يوم 26 مارس ولعب مواجهة قوية مع الزمالك في نهائي الكونفدرالية".

وواصل غريب "هذا دورنا في المنتخب الأولمبي، تعليم اللاعب كيف يتعامل مع مدربينه، البعض يتسائل لماذا لا نلعب أمام فرق إفريقية وردي هو لماذا تلعب أمامنا الفرق الأوروبية؟".

وشدد شوقي غريب "المنتخب الأولمبي من لاعبين مواليد 97 أي أنهم في 2022 سيكون عمرهم 25 عاما، لذلك نعد لمصر منتخبا يشارك في كأس العالم المقبلة".

وأتم"المنتخب الأول قام بإيقاف مؤقت لعملية الإحلال والتجديد نظرا لأن بطولة إفريقيا ستقام في مصر لذلك استعان بالخبرات".

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