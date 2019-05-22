مدافع ليفربول: واثقون في قدرتنا على إسقاط توتنام بنهائي الأبطال

يثق جويل ماتيب مدافع ليفربول في قدرة فريقه على إسقاط توتنام والتتويج بدوري أبطال أوروبا مطلع الشهر المقبل.

ويلعب ليفربول مع توتنام نهائي دوري الأبطال بمدريد يوم 1 يونيو المقبل.

وقال ماتيب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد خضنا موسمًا رائعًا ونتمنى أن ننهيه بأفضل طريقة. تنتظرنا أهم مباراة في الموسم، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل الفوز".

ليفربول استطاع الفوز على توتنام في المباراتين اللتين جمعتهما في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ولكن ماتيب يعلم جيدًا أن المباراة النهائية ستكون صعبة ومختلفة كثيرًا.

وأضاف المدافع الكاميروني "المباراة ستكون مختلفة هذه المرة، ولكننا واثقون من قدرتنا على الفوز".

وأعرب ماتيب عن رضاه عن المستوى الذي ظهر به في النصف الثاني من الموسم بعد أن سنحت له الفرصة للمشاركة أساسيًا في معظم المباريات التي خاضها ليفربول في تلك الفترة.

كان ماتيب قد تعرض لإصابة في شهر ديسمبر من العام الماضي أبعدته عن الملاعب لمدة شهر، ولكن بعد عودته شارك في 19 من 22 مباراة خاضها ليفربول في كل المسابقات، حيث كوّن شراكة دفاعية مميزة بجانب فيرجيل فان دايك.

وأوضح ماتيب "لقد عانيت من إصابات متكررة في بداية الموسم، وكان اللاعبون الآخرون يقومون بعمل كبير، لذا لم يكن هناك داعٍ للتغيير. ولكن في النصف الثاني من الموسم، شاركت في معظم المباريات وأعتقد أنني أبليت بلاءً حسنًا".

وأتم البالغ من العمر 27 عاما "عندما تكون لاعبًا فأنت تنتظر فرصة كهذه، وعندما تسنح لك يجب عليك أن تستغلها الاستغلال الأمثل".

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