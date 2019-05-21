تعرف على تشكيلات الأجهزة الفنية الجديدة لـ الأهلي في الرياضات الأخرى

أعلن مجلس إدارة الأهلي موافقته على تشكيلات الأجهزة الفنية الجديدة في الرياضات الأخرى للموسم المقبل 2019-2020.

وجاءت تلك الترشيحات بناء على توصيات مقدمة من رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي إذ أنه هو المسؤول الأول عن الرياضات الأخرى.

وجاءت التشكيلات التي أعلن الأهلي عنها في بيانه كالتالي:

كرة طائرة رجال

محمد مصيلحي مديرا فنيا.

محمد فراج مديرا لقطان الناشئين.

محمد شعراوي مديرا للأكاديمية.

كرة طائرة سيدات

حمدي الصافي مديرا فنيا.

نور عطية مديراً لقطاع الناشئات.

كرة سلة رجال

تم الاتفاق مع مدرب ولكن لن يتم الإعلان عن اسمه إلا عقب نهاية الموسم الجاري.

سيد مصطفى مديرا لقطاع الناشئين.

طه الغنام مديرا للأكاديميات.

كرة سلة سيدات

علي هاشم مديرا فنيا

سيد صابر مديرا لقطاع الناشئات.

كرة يد رجال

جاري التعاقد مع مدير فني أجنبي.

عمر شوقي رئيسا للجهاز الفني.

تامر عادل مديرا لقطاع الناشئين.

عبد الرحيم القليوبي مديرا للأكاديميات..

كرة يد سيدات

ياسر صلاح مديرا فنيا

د. هالة زكي مديرة لقطاع الناشئات.

ألعاب القوى

ياسر داوود مديرا فنيا.

الجمباز

د. محمد فؤاد ومعه الخبير الأجنبي فيكتور أليكسيكوف.

تنس الطاولة

أشرف عبد الفتاح مديرا فنيا ومعه الخبير الأجنبي زانج شاولينج.

فتحي عبده مديرا لقطاع الناشئين.

عادل شومان مديرا لقطاع الناشئات

الكاراتيه

د. مراد عاصم رئيسا للجهاز.

ألعاب الماء

وائل عزت رئيسا للجهاز.

الاحتياجات الخاصة

العجمي سعيد المشرف العام على الاحتياجات الخاصة.

مصطفى نوفل المشرف العام على الرياضة للجميع.

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