خاص القائمة الأولية – نادر السيد لـ في الجول: عواد كان يستحق الانضمام.. وما هي معايير ضم فتوح واستبعاد جمعة

الثلاثاء، 21 مايو 2019 - 18:22

كتب : مراسل في الجول

نادر السيد‎

يرى نادر السيد حارس منتخب مصر المتوج بكأس الأمم الإفريقية 1998 أن محمد عواد حارس الوحدة السعودي كان يستحق الانضمام لقائمة الفراعنة استعدادا لكأس الأمم الإفريقية.

وقال نادر السيد لـFilGoal.com: "أرى أن عواد كان جديرا جدا بالانضمام للمنتخب وعدم وجوده علامة استفهام كبيرة".

وتابع حارس الأهلي والزمالك السابق "عواد قدم أداء ولا أروع وموسما ممتازا مع الوحدة السعودي، والكل يشهد علي ذلك".

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ثم أضاف "لا أعلم سبب عدم تواجده ولا أستطيع أن أجزم وأرشحه علي حساب أحد لأن الحراس المتواجدون علي أعلى مستوي".

لاعبون يستحقون التواجد

ورشح حارس كلوب بروج السابق أسماء أخرى كانت تستحق الانضمام لقائمة الفراعنة.

وأوضح "هناك علامات استفهام أخرى على عدم ضم عبد الله جمعة وكهربا ورمضان صبحي، لأنهم كانوا يستحقون التواجد خاصة أنهم صغار في السن ويقدمون أداء رائعا مع الأهلي والزمالك ودائما يحدثون الفارق وهم أفضل اللاعبين في الفترة الأخيرة".

وواصل "وهنا اسأل ما هي معايير الاختيار، علي سبيل المثال تم اختيار أحمد فتوح وهو لم يلفت نظري من الأساس".

السعيد ووليد سليمان

وأشاد نادر السيد بضم الثنائي المخضرم وليد سليمان نجم الأهلي وعبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز، لكن تعجب في نفس الوقت من توقيت ضمهما.

وعن ذلك، قال: "بالتأكيد عبد الله ووليد سليمان لاعبان كبيران ويمتلكان إمكانات كبيرة، ولكن ما السر وراء انضمامهما في الوقت الحالي وعدم تواجدهما خلال الفترة الماضية، أعتقد هناك أمر ما وراء ذلك".

واختتم حديثه مشيدا بضم أحمد علي هداف المقاولون العرب "يستحق التواجد في المنتخب لأنه يقدم مستويات عالية جدا ومميزة، وأتمنى له المشاركة والظهور بشكل رائع".

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