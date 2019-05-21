تحدث أحمد أبو الفتوح ظهير سموحة الأيسر عن انضمامه لقائمة منتخب مصر الأولية استعدادا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

وقال فتوح لـFilGoal.com: "أطمح لأكون عنصرا أساسيا مع منتخب مصر في كأس الأمم".

وتابع "أتمنى أن أقدم شيئا لمنتخب مصر، وأعود للزمالك بيتي".

وواصل الظهير المعار لـ سموحة "مساندة المنتخب لي تمنحني دفعة إضافية للقتال في الملعب حتى أتمسك بالفرصة".

وانضم أبو الفتوح صاحب الـ20 عاما لمنتخب مصر للمرة الأولى في مسيرته في شهر مارس الماضي خلال مواجهة النيجر في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم 2019، لكنه تواجد على مقاعد البدلاء، كما أنه شارك في انتصار نيجيريا على مصر وديا في نفس الشهر.

ولعب أبو الفتوح هذا الموسم في 13 مباراة، بواقع 7 مع الزمالك و6 مع سموحة، مع الزمالك شارك كأساسي 4 مواجهات وبديل في 3، أمام مع سموحة فبدأ كل المباريات.

وصنع هدفا وحيدا هذا الموسم، جاء مع سموحة في أولى مبارياته بقميص الفريق، ضد حرس الحدود وكان هدف التعادل الذي سجله سيد فريد قبل أن ينتصر زعيم الثغر بنتيجة 2-1.

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