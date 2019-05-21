القائمة الأولية - حازم إمام: الشك يحيط دائما بمنتخب مصر.. وأتمنى أن يحقق أجيري نتائج كوبر

قال حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن منتخب مصر يحاط دائما بحالة من التشكيك في قدراته بشأن المنافسة على كأس الأمم الإفريقية 2019.

وأعلن منتخب مصر يوم الثلاثاء قائمته الأولية التي ضمت 4 حراس مرمى و21 لاعبا (التفاصيل).

وصرح حازم خلال استضافته بالبرنامج الإذاعي "أسياد إفريقيا": "البطولة القادمة ستكون قوية للغاية، لأنها ستضم لأول مرة 24 منتخبا".

وأضاف: "دائرة المنافسة اتسعت لتضم مصر ومنتخبات أخرى مثل السنغال والمغرب والكاميرون وجنوب إفريقيا ونيجيريا والجزائر".

وتابع "نتمنى أن تكون بطولة 2019 مثل 2006، وأن يكون الجمهور سلاحنا، لتزداد ثقة اللاعبين تدريجيا بمرور المباريات".

وأشار حازم إمام "هناك حملة تشكيك دائمة في المنتخب، لم يسبق أن نتفاءل بامتلاكنا منتخب قوي، وأتمنى أن يكون هذا الشك في صالحنا خلال البطولة القادمة".

وأكد عضو اتحاد الكرة: "منتخب مصر يضم لاعبين مميزين، وتواجد محمد صلاح يمنح للفريق ثقلا كبيرا".

وأتم حازم إمام تصريحاته "خافيير أجيري مختلف تماما عن المدرب السابق هيكتور كوبر سواء في الفكر والخطط والميل للعب الهجومي وإحراز الأهداف، أتمنى أن يحقق المنتخب تحت قيادة أجيري ما حققه كوبر".

اختر تشكيل المنتخب الأمثل

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