مارادونا يوضح سبب مقاطعته لفيلم وثائقي عن حياته

سخر الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا أسطورة كرة القدم من الفيلم الوثائقي الذي يستعرض حياته، كما طالب بمقاطعة وعدم مشاهدته عند عرضه الشهر المقبل.

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