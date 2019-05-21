مارادونا يوضح سبب مقاطعته لفيلم وثائقي عن حياته

الثلاثاء، 21 مايو 2019 - 16:50

كتب : FilGoal

دييجو مارادونا

سخر الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا أسطورة كرة القدم من الفيلم الوثائقي الذي يستعرض حياته، كما طالب بمقاطعة وعدم مشاهدته عند عرضه الشهر المقبل.

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