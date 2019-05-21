رغم وجوده في الملعب.. قائد ليفربول لم يشاهد أهم لحظة في الموسم

الثلاثاء، 21 مايو 2019 - 15:56

كتب : FilGoal

ليفربول - برشلونة

قال جوردان هندرسون قائد ليفربول إنه لم يشاهد أحد أهم لحظات فريقه في الموسم، وهو هدف ديفوك أوريجي الذي وضع الريدز في نهائي دوري أبطال أوروبا.

أوريجي استغل تمريرة ترينت ألكسندر أرنولد الذكية وسط غفلة لاعبي برشلونة ليسجل الهدف الرابع في إياب نصف نهائي دوري الأبطال ويتأهل بليفربول.

وقال هندرسون عن لحظة الهدف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "أعتقد أنني كنت أتحدث مع شخص ما، لتأمين مرمانا وغلق زاوية قبل تنفيذ الركلة الركنية. استدرت ورأيت الكرة تسكن الشباك. لم أعرف حقاً ماذا حدث".

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وأضاف "كان هدفاً رائعاً. كانت النهاية أيضاً رائعة. كانت ليلة مذهلة وخاصة، سيتحدث عنها الجميع لفترة طويلة".

ليفربول تأهل للنهائي بشكل إعجازي على حساب برشلونة في نصف النهائي، مثلما فعل توتنام مع أياكس في نصف النهائي الآخر.

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