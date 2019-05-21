قائد ليفربول: توتنام يمكنه الفوز على أي فريق.. علينا أن نستعد جيدا

الثلاثاء، 21 مايو 2019 - 15:33

كتب : FilGoal

ليفربول - توتنام

يعلم جوردان هندرسون قائد ليفربول مدى قوة منافسه في نهاي دوري أبطال أوروبا فريق توتنام قبل لقاء الفريقين الشهر المقبل.

ويستعد الريدز لخوض نهائي دوري الأبطال، في الأول من يونيو المقبل، أمام توتنام ويتطلع رجال يورجن كلوب للفوز باللقب السادس بدوري أبطال أوروبا.

وقال هندرسون في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "تحقيق لقب دوري الأبطال يعني كل شيء للنادي والجماهير وجميع المعنيين بالأمر".

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وأردف "بالطبع اللقب سيكون الأهم بالنسبة للاعبين. لم يفكر الجميع في أن هذا ممكناً مع بداية الموسم، خاصة مع نهاية الموسم الماضي الصعبة".

وأضاف "نحن نعلم جيداً مدى جودة توتنام، هم لاعبون رائعون يمكنهم الفوز على أي فريق. سيكون النهائي صعباً، لذلك علينا أن نكون مستعدين".

ليفربول تأهل للنهائي بشكل إعجازي على حساب برشلونة في نصف النهائي، مثلما فعل توتنام مع أياكس في نصف النهائي الآخر.

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