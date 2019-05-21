ليفربول يعلنها: فيرمينو جاهز لنهائي دوري الأبطال

أعلن ليفربول جاهزية مهاجمه روبرتو فيرمينو للمشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا مطلع الشهر المقبل.

يلعب ليفربول ضد توتنام لقاء نهائي دوري الأبطال يوم 1 يونيو بمدريد.

وأفاد ليفربول عبر موقعه أن فيرمينو تدرب يوم الثلاثاء إلى جانب زملاؤه في الفريق بعد إجهاد عضلي أبعده عن مباريات الريدز الثلاث الأخيرة.

وشارك الدولي البرازيلي في الحصة التدريبية الأولى للريدز في معسكره التدريبي في ماربيلا صباح الثلاثاء بعد عودته إلى اللياقة البدنية الكاملة.

ويعمل فيرمينو مع الطاقم الطبي للنادي على إعادة تأهيله وسيتم دخوله في تدريبات الفريق الكاملة بعناية تحت إشرافهم، مع برامج متخصصة مخطط لها خلال الأيام القادمة.

فيرمينو واصل تألقه هذا الموسم بجوار الثنائي محمد صلاح وساديو ماني.

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