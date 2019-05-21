قائمة الإسماعيلي – الدراويش يهددون الأهلي بـ المحمدي وبامبو وشيلونجو

الثلاثاء، 21 مايو 2019 - 13:41

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الاتحاد

أعلن الجهاز الفني للإسماعيلي عن قائمة فريقه التي تواجه الأهلي غدا الأربعاء في مباراة مؤجلة من الجولة 18 من الدوري.

القائمة شهدت عودة باهر المحمدي، بجانب الناميبي بينسون شيلونجو مهاجم الفريق والمتألق مؤخرا كريم بامبو.

وأتت القائمة كاملة كالتالي..

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حراسة المرمى: محمد فوزي – أيمن رجب – كمال السيد

الدفاع: محمد هاشم – باهر المحمدي – محمد مجدي – محمود متولي – أسامة إبراهيم – أحمد أيمن

الوسط: محمود عبد العاطي "دونجا" – عماد حمدي – محمد صادق – محمد الضرف – عبد الرحمن مجدي – وجيه عبد الحكيم – مصطفى فارس – محمد الشامي – كريم بامبو

الهجوم: بينسون شيلونجو – محمود أبو جودة – حازم مرسي

اختر تشكيل الإسماعيلي الأمثل للمواجهة

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