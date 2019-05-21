مستمر مع المنتخب.. ماذا قدم أحمد أبو الفتوح ليتواجد ضمن قائمة الفراعنة

شهدت قائمة منتخب مصر الأولية استعدادا لغمار منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي ستقام في مصر، استمرار تواجد أحمد أبو الفتوح مدافع الزمالك المعار لسموحة.

ماذا قدم لاعب سموحة منذ انضمامه للفريق السكندري معارا من الزمالك في شهر يناير الماضي، لينضم إلى قائمة منتخب مصر؟

FilGoal.com يرصد لكم كل ما قدمه أبو الفتوح مع سموحة منذ انضمامه للفريق، وكذلك مع الزمالك قبل انضمامه للفريق السكندري.

أبو الفتوح لعب هذا الموسم في 13 مباراة، بواقع 7 مع الزمالك و6 مع سموحة، مع الزمالك شارك كأساسي 4 مواجهات وبديل في 3، أمام مع سموحة فبدأ كل المباريات.

أبو الفتوح صنع هدفا وحيدا هذا الموسم، جاء مع سموحة في أولى مبارياته بقميص الفريق، ضد حرس الحدود وكان هدف التعادل الذي سجله سيد فريد قبل أن ينتصر الفريق السكندري بنتيجة 2-1.

يمتلك أبو الفتوح نسبة نجاح في التمريرات بواقع 71%، إذ أنه مرر 427 تمريرة منها 302 تمريرة ناجحة.

وأرسل أبو الفتوح 60 كرة عرضية لم ينجح سوى في 15 مرة بنسبة نجاح 25%.

واستقبل أبو الفتوح الكرة 261 مرة من زملائه سواء في الزمالك أو سموحة، فشل مرتين وخسر الكرة تحت الضغط 19 مرة، واستعاد الكرة من الخصم 112 مرة، ونجح في 14 مراوغة وفشل في 9.

أبو الفتوح صاحب الـ20 عاما انضم لمنتخب مصر للمرة الأولى في مسيرته في شهر مارس الماضي خلال مواجهة النيجر في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم 2019، لكنه تواجد على مقاعد البدلاء، كما أنه شارك في انتصار نيجيريا على مصر وديا في نفس الشهر.

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