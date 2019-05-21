ماذا قدم مروان محسن لينضم إلى قائمة المنتخب

شهدت قائمة منتخب مصر الأولية استعدادا لغمار منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي ستقام في مصر، عودة مروان محسن مهاجم الأهلي لقائمة الفراعنة بعد غيابه عن مواجهتي النيجر ونيجيريا الماضيتين بداعي الإصابة.

المهاجم الدولي المصري قاد هجوم الفراعنة في كأس العالم 2018 بروسيا بجانب مشاركته في التصفيات وتسجيله لهدفين ضد النيجر وإيسواتيني كما صنع هدفا وحيدا.

ماذا قدم لاعب الأهلي لينضم إلى قائمة منتخب مصر؟ FilGoal.com يرصد لكم كل ما قدمه مروان محسن مع الأهلي هذا الموسم.

صاحب الـ30 عاما شارك مع الأهلي خلال الموسم الجاري في الدوري في 16 مباراة بكل المسابقات، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 3 آخرين.

مروان سجل هدفا من رأسيا وآخر بالقدم اليسرى و4 أهداف بقدمه اليمنى.

يمتلك مروان مجموع 22 محاولة ضد الخصوم نجح منها 13 مرة بواقع نسبة نجاح تقدر بـ59%.

استقبل مروان الكرة بنجاح من زملائه في 167 مرة وفشل مرة وحيدة في تسلمها، وخسر الكرة تحت الضغط في 16 مرة، كما استعاد الكرة من الخصم بواقع 46 مرة وخسرها 22 مرة.

مروان صنع هدف انتصار الأهلي أمام الجونة الذي سجله ناصر ماهر في انتصار القلعة الحمراء بنتيجة 2-1. كما سجل هدفي انتصار الأهلي أمام طلائع الجيش.

كما سجل هدفين في دوري أبطال إفريقيا، هدف أمام جيما أبا جيفر، وآخر أمام شبيبة الساورة الجزائري.

مروان لعب بقميص منتخب مصر في 29 مباراة دولية سجل خلالها 6 أهداف.

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