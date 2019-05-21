وفاة أسطورة "فورمولا 1" نيكي لاودا بعمر الـ 70 عاما‎

توفي النمساوي نيكي لاودا سائق سيارات "فورميلا 1" عن عمر يناهز السبعين عاما.

بطل العالم 3 مرات توفي في سلام وفقا لعائلته بعدما خضع لعملية زرع رئة في أغسطس الماضي.

السائق النمساوي يعد من الأشهر في مجاله، وحقق بطولة العالم للفورميلا 1 مرتين مع فيراري عامي 1975 1977، ماكلارين عام 1984 ليصبح الوحيد الذي يحقق الفوز مع المصنعين.

وتعد حادثة سيارته في نسخة 1976 من أبرز العلامات في تاريخ اللعبة حيث غيرت مفاهيم أمان السيارات في العالم.

وكان فيلم "Rush"الذي تم انتاجه عام 2013 قد أبرز منافسته مع زميله البريطاني جيمس هانت في تلك النسخة وعودته.

وتسببت حطام سيارته واحتراقها في تلك النسخة لإصابات بليغة له وحروق من الدرجة الثالثة على مستوى الوجه واستنشق غازات سامة أتلفت رئتيه بعدما بقى دقيقتين وسط النيران على حلبة ألمانيا.

وجاء بيان أسرته "أن إنجازاته الفريدة كرياضي ورجل أعمال لا تزال لا تنسى، ولا يزال حماسه الدؤوب للعمل، واستقامته وشجاعته نموذجا يحتذى به ومعيارا لنا جميعا".

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