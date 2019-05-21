أوساسونا يعلن عودته الرسمية للدوري الإسباني بشكل مميز عبر تويتر

بات أوساسونا أول الصاعدين رسميًا للدوري الإسباني، مستفيدا من فوز غرناطة على ألباسيتي في الجولة 39 للقسم الثاني.

أوساسونا صاحب الـ78 نقطة في صدارة القسم الثاني، ضمن إنهاء المسابقة في المركز الثاني بأسوأ الأحوال، إذ يبتعد الآن عن ألباسيتي الثالث بـ10 نقاط كاملة لا يمكن تعويضها حسابيًا في الجولات الثلاثة المتبقية.

دوري القسم الثاني الإسباني يسمح لصاحبي المركزين الأول والثاني بالصعود مباشرة إلى الممتاز، فيما يلعب الثالث والرابع والخامس والسادس ملحق لحسم البطاقة الثالثة.

وحقق أوساسونا 23 انتصارا، وتعرض لـ7 هزائم، وتعادل 9 مرات. مسجلا 53 هدفا، ومتلقيا 33 في شباكه.

أوساسونا تحت قيادة المدرب الباسكي خاجوبا أراساتي، عاد للدوري الإسباني بعد هبوطه موسم 2016\2017.

النادي المنتمي لإقليم نافاري، لعب سابقا 37 موسما في القسم الأول، أفضلها عندما حقق المركز الرابع موسمي 1990\1991، و2005\2006.

استخدام مميز لوسائل التواصل الاجتماعي

نادي أوساسونا استغلت قرب الصعود الرسمي للدوري الممتاز بالشكل الأمثل عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

فنشر الحساب الرسمي على تويتر، مقطع فيديو قبل مباراة غرناطة وألباسيتي بعدة ساعات، يقوم فيه شخص بإيصال طرد لـ خاجوبا أراساتي مدرب الفريق.

😍 Sabemos que detrás de cada sueño hecho realidad hay una ilusión que, a base de trabajo, hace que nos olvidemos de los imposibles. #SueñaEnRojo pic.twitter.com/kPDnwpuIWO — C. A. OSASUNA (@CAOsasuna) May 20, 2019

لاحقا وبعد ضمان الصعود رسميا، نشر الحساب فيديو جديدا للمدرب أراساتي يفتح فيه الطرد، ويشاهد من خلاله لقطات تاريخية لـ أوساسونا في الدوري الإسباني، ويُختتَم بعبارة "لقد عدنا".

🎥 Y a veces, cuando deseamos algo con todas nuestras fuerzas, cuando luchamos tanto por ello... los sueños se cumplen. 📦😍 #OsasunaEsDePrimera #HemosVuelto #SueñaEnRojo pic.twitter.com/kbtNZVbFmt — C. A. OSASUNA (@CAOsasuna) May 20, 2019

مرحبا بملعب إل سادار من جديد في منافسات الدوري الإسباني.

اقرأ أيضا:

المنتخب لـ في الجول: القائمة الأولية خلال 48 ساعة.. وتوقيت انضمام صلاح والنني لمعسكر الأمم

عامر حسين لـ في الجول: مباراة المقاولون والأهلي في موعدها ولا صحة لتأجيلها

أبولا البرتغالية: أوليمبياكوس اتخذ قراره.. كوكا يعود للدوري البرتغالي

ماريو جوتزه.. شُكرا

فوكس سبورت: رامون دياز مرشح للتدريب في باراجواي