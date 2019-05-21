بالصور – روبن وريبري ونصري وكاهيل.. تعرف على أبرز الصفقات المجانية
الثلاثاء، 21 مايو 2019 - 00:08
كتب : FilGoal
انتهى الموسم الكروي في أغلب الدوريات الأوروبية الكبرى ولم يتبق سوى نهائي دوري أبطال أوروبا ونهائي الدوري الأوروبي.
ويتواجد الآن العديد من الصفقات المجانية والتي تمثل فرصة لأي ناد لاستغلالها بالشكل الأمثل.
واستعرضت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أسماء لأبرز اللاعبين الذين يمكن ضمهم مجانا خلال الانتقالات الجارية.
وجاءت التشكيلتان كالتالي:
في حراسة المرمى: ويلي كاباييرو
في الدفاع: ناتشو مونريال- جاري كاهيل- دييجو جودين- دانييل ألفيش
في الوسط: أندير هيريرا- سمير نصري- دانييلي دي روسي
في الهجوم: أوليفييه جيرو- دانييل ستوريدج- ماريو بالوتيللي
في حراسة المرمى: ميتشل فورم
في الدفاع: ليتون باينز- فيل جاكيليكا- ستيفان ليشتشتاينر- أنطونيو فالنسيا
في الوسط: فيليبي لويس- أدريان رابيو- سانتي كازورلا
في الهجوم: فرانك ريبري- فيرناندو لورينتي- آريين روبن
اقرأ أيضا:
عامر حسين لـ في الجول: مباراة المقاولون والأهلي في موعدها ولا صحة لتأجيلها
فوكس سبورت: رامون دياز مرشح للتدريب في باراجواي
سكاي: شيفيلد وينزداي حريص على ضم سام مرسي
"بانييه إف سي".. فريق كرة القدم الذي قهر الطبيعة