يدرس سمير حلبية رئيس مجلس إدارة المصري التقدم باستقالته من منصبه عقب تعرضه لانتقادات لاذعة مؤخرا عقب تسريب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والذي احتوى على مخالفات من قبل النادي.

وحسبما علم FilGoal.com فإنه رغم رد إدارة المصري على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لتصحيح تلك الأخطاء إلا أن حلبية يشعر بأن عمله في النادي أصبح فيه صعوبة.

في الوقت ذاته اتخذ مجلس إدارة المصري خطوة تحدث لأول مرة منذ انتخابه قبل عامين وهي إرساله للجهة الإدارية في مديرية الشباب والرياضية طلبا لاعتماد توقيع محمد الخولي نائب رئيس النادي على الأوراق الرسمية حال غياب حلبية.

وقال مصدر في الجهة الإدارية لـFilGoal.com: "أرسل المصري لنا طلبا باعتماد توقيع الخولي حال غياب سمير حلبية وسنرد عليهم في وقت لاحق".

في سياق آخر اشتكى موظفو المصري من عدم الحصول على رواتبهم الشهرية عن شهر أبريل حتى الآن رغم اقتراب موعد صرف رواتب شهر مايو.

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