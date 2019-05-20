مران الأهلي - محاضرة من لاسارتي مع اللاعبين.. وفقرة خاصة للتسديد من بعيد

عقد مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي محاضرة شفهية مع لاعبي فريقه قبل انطلاق المران الجماعي استعدادا لمواجهة الإسماعيلي.

وحرص لاسارتي على الحديث مع اللاعبين في بعض الأمور الفنية وتحفيزهم معنويا قبل المباراة حتى يستمر الفريق في حصد النقاط خلال سباق الدوري.

وبنهاية المران خصص لاسارتي فقرة لتدريب اللاعبين على التسديد من بعيد شارك بها رمضان صبحي ووليد سليمان وأحمد حمودي.

على جانب آخر قاد طارق سليمان مدرب حراس المرمى مرانا قويا للحراس بمشاركة محمد الشناوي وشريف إكرامي ومصطفى شوبير.

وخصص طارق سليمان فقرة للتدريب على التسديدات البعيدة وأخرى للتعامل بشكل جيد مع العرضيات.

بينما خاض الحارس علي لطفي تدريبات منفردة في صالة الجيمانزيوم ضمن البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له بعد تعرضه لإصابة في الرباط الداخلي للركبة أبعدته عن التدريبات الجماعية في الأيام الماضية.

وشارك في مران الأهلي مجموعة من لاعبي فريق الشباب في النادي وهم عربي بدر ومصطفى شوبير وأحمد طارق بالإضافة إلى ظهور يوسف علاء قائد فريق الشباب.

ويلتقي الأهلي مع الإسماعيلي مساء الأربعاء المقبل، على استاد ببرج العرب، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ18 لمسابقة بطولة الدوري.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة، ويتبقى له ثلاث مباريات في البطولة أمام الإسماعيلي والمقاولون والزمالك.

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