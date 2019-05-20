في ظل اهتمام يونايتد وأرسنال بضمه.. توماس بارتي: شيء وحيد يجعلني أرحل عن أتليتكو

رفض توماس بارتي لاعب خط وسط أتليتكو مدريد الحديث عن احتمالية رحيله عن صفوف الروخيبلانكوس في ظل اهتمام مانشستر يونايتد وأرسنال بضمه.

توماس بارتي النادي : أتليتكو مدريد أتليتكو مدريد

وتحدث بارتي لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قائلا: "من الصعب أن أتحدث حول الانتقالات لأنه في الدقيقة المقبلة سيقولون توماس يحاول الرحيل عن أتليتكو".

وتابع "ما يجعلني سعيدا هو اللعب بشكل مستمر وأنا أقول دائما إنني محظوظ للتواجد في ذلك المستوى لأنني أعرف العديد من اللاعبين الذين يعملون بشكل أكبر مني ويلعبون أفضل مني كذلك ولا يتواجدون في نفس المستوى الذي أتواجد فيه".

وشدد لاعب منتخب غانا "لا أعرف ماذا يحمل المستقبل لي ولكنني طالما ألعب فأنا سعيد هنا ولا يوجد سببا للتواصل مع أندية أخرى".

وأتم "شيء وحيد فقط يجعلني أرحل عن أتليتكو وهو عدم المشاركة بشكل مستمر فإن أكبر خيبة أمل لأي لاعب هي عدم اللعب".

ويمتد تعاقد بارتي مع أتليتكو مدريد حتى صيف عام 2023.

وشارك بارتي مع الأتليتي خلال الموسم المنصرم في 42 مباراة وسجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع ستة.

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