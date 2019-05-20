في ظل اهتمام يونايتد وأرسنال بضمه.. توماس بارتي: شيء وحيد يجعلني أرحل عن أتليتكو

الإثنين، 20 مايو 2019 - 22:07

كتب : FilGoal

توماس بارتي

رفض توماس بارتي لاعب خط وسط أتليتكو مدريد الحديث عن احتمالية رحيله عن صفوف الروخيبلانكوس في ظل اهتمام مانشستر يونايتد وأرسنال بضمه.

توماس بارتي

النادي : أتليتكو مدريد

أتليتكو مدريد

وتحدث بارتي لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قائلا: "من الصعب أن أتحدث حول الانتقالات لأنه في الدقيقة المقبلة سيقولون توماس يحاول الرحيل عن أتليتكو".

وتابع "ما يجعلني سعيدا هو اللعب بشكل مستمر وأنا أقول دائما إنني محظوظ للتواجد في ذلك المستوى لأنني أعرف العديد من اللاعبين الذين يعملون بشكل أكبر مني ويلعبون أفضل مني كذلك ولا يتواجدون في نفس المستوى الذي أتواجد فيه".

أخبار متعلقة

تقرير: الاتفاق تم.. كونتي يستعد لخلافة سباليتي في إنتر تقرير: نابولي رفض عرضا من مانشستر يونايتد لضم كوليبالي.. هذا شرط النادي سكاي: شيفيلد وينزداي حريص على ضم سام مرسي

وشدد لاعب منتخب غانا "لا أعرف ماذا يحمل المستقبل لي ولكنني طالما ألعب فأنا سعيد هنا ولا يوجد سببا للتواصل مع أندية أخرى".

وأتم "شيء وحيد فقط يجعلني أرحل عن أتليتكو وهو عدم المشاركة بشكل مستمر فإن أكبر خيبة أمل لأي لاعب هي عدم اللعب".

ويمتد تعاقد بارتي مع أتليتكو مدريد حتى صيف عام 2023.

وشارك بارتي مع الأتليتي خلال الموسم المنصرم في 42 مباراة وسجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع ستة.

اقرأ أيضا

بالفيديو – لا تيأسوا ولا تحزنوا فالأمور لم تنته بعد.. الزمالك يخسر بهدف في المغرب

مصدر في الزمالك يوضح لـ في الجول فرص بوطيب للعب إياب نهائي الكونفدرالية

رئيس الزمالك: مكافأة لكل اللاعبين باستثناء الجهاز الفني.. سأنفجر مما حدث في النهائي

مؤتمر جروس: قادرون على التعويض.. أعد جماهير وإدارة الزمالك باللقب

32 دقيقة فصلت الزمالك عن تحطيم رقم الأهلي الدفاعي الإفريقي

بارتي أتليتكو مدريد

نرشح لكم

أخر الأخبار

حسام حسن بعد البقاء: الدوري المصري غير عادل.. الغوه بدلا من التحجج بأمم إفريقيا 3 ساعة | الدوري المصري
مدرب المنتخب يكشف سبب ضم عبد الله السعيد ووليد سليمان.. وشيء يميز أبو الفتوح 3 ساعة | منتخب مصر
مدرب الجيش: قائمة منتخب مصر شهدت مفاجآت.. لدينا لاعبين جيدين لم ينضموا 3 ساعة | الدوري المصري
كرة يد – الأهلي يتوج بكأس مصر عقب الفوز على الطلائع 4 ساعة | رياضات أخرى
قائمة بلجيكا – أوريجي وهازارد يقودان هجوم الشياطين الحمر 4 ساعة | أوروبا
عودة: لن نخوض مباراتنا الأخيرة في الدوري إلا عندما يتبقى لجميع الأندية مباراة واحدة 4 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ليفربول إيكو: صلاح هو خيار زيدان المفضل لتعزيز هجوم ريال مدريد.. وعقبتان في الصفقة 2 كانال بلوس: ريال مدريد تواصل مبدئيا مع صلاح 3 وليد سليمان والسعيد وأحمد علي في قائمة مصر الأولية لـ كأس الأمم.. ومفاجآت عديدة 4 شاهد – مشجع لـ سيتي يقتحم منطقة الصحفيين بعد نهائي الكأس بسبب "ما تفعلونه لـ صلاح"

قد ينال إعجابك