تقرير: نابولي رفض عرضا من مانشستر يونايتد لضم كوليبالي.. هذا شرط النادي

رفض نابولي عرضا من مانشستر يونايتد لضم مدافعه كاليدو كوليبالي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية مقابل 110 مليون يورو.

كاليدو كوليبالي النادي : نابولي نابولي

وذكرت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية في تقرير لها أن نابولي لا ينوي بيع كوليبالي بأقل من 150 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي الخاص به.

ويمتد تعاقد كوليبالي مع نابولي حتى صيف عام 2023.

وشارك المدافع السنغالي في 48 مباراة خلال الموسم الجاري سجل خلالهم هدفين وصنع مثلهما.

يذكر أن كوليبالي يجذب اهتمام العديد من الأندية مثل تشيلسي وباريس سان جيرمان لكن نابولي يرفض التفريط فيه إلا مقابل 150 مليون يورو.

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