تقرير: نابولي رفض عرضا من مانشستر يونايتد لضم كوليبالي.. هذا شرط النادي

الإثنين، 20 مايو 2019 - 21:36

كتب : FilGoal

كاليدو كوليبالي - نابولي

رفض نابولي عرضا من مانشستر يونايتد لضم مدافعه كاليدو كوليبالي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية مقابل 110 مليون يورو.

وذكرت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية في تقرير لها أن نابولي لا ينوي بيع كوليبالي بأقل من 150 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي الخاص به.

ويمتد تعاقد كوليبالي مع نابولي حتى صيف عام 2023.

وشارك المدافع السنغالي في 48 مباراة خلال الموسم الجاري سجل خلالهم هدفين وصنع مثلهما.

يذكر أن كوليبالي يجذب اهتمام العديد من الأندية مثل تشيلسي وباريس سان جيرمان لكن نابولي يرفض التفريط فيه إلا مقابل 150 مليون يورو.

اقرأ أيضا

بالفيديو – لا تيأسوا ولا تحزنوا فالأمور لم تنته بعد.. الزمالك يخسر بهدف في المغرب

مصدر في الزمالك يوضح لـ في الجول فرص بوطيب للعب إياب نهائي الكونفدرالية

رئيس الزمالك: مكافأة لكل اللاعبين باستثناء الجهاز الفني.. سأنفجر مما حدث في النهائي

مؤتمر جروس: قادرون على التعويض.. أعد جماهير وإدارة الزمالك باللقب

32 دقيقة فصلت الزمالك عن تحطيم رقم الأهلي الدفاعي الإفريقي

كوليبالي نابولي مانشستر يونايتد

نرشح لكم

أخر الأخبار

حسام حسن بعد البقاء: الدوري المصري غير عادل.. الغوه بدلا من التحجج بأمم إفريقيا 3 ساعة | الدوري المصري
مدرب المنتخب يكشف سبب ضم عبد الله السعيد ووليد سليمان.. وشيء يميز أبو الفتوح 3 ساعة | منتخب مصر
مدرب الجيش: قائمة منتخب مصر شهدت مفاجآت.. لدينا لاعبين جيدين لم ينضموا 3 ساعة | الدوري المصري
كرة يد – الأهلي يتوج بكأس مصر عقب الفوز على الطلائع 4 ساعة | رياضات أخرى
قائمة بلجيكا – أوريجي وهازارد يقودان هجوم الشياطين الحمر 4 ساعة | أوروبا
عودة: لن نخوض مباراتنا الأخيرة في الدوري إلا عندما يتبقى لجميع الأندية مباراة واحدة 4 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ليفربول إيكو: صلاح هو خيار زيدان المفضل لتعزيز هجوم ريال مدريد.. وعقبتان في الصفقة 2 كانال بلوس: ريال مدريد تواصل مبدئيا مع صلاح 3 وليد سليمان والسعيد وأحمد علي في قائمة مصر الأولية لـ كأس الأمم.. ومفاجآت عديدة 4 شاهد – مشجع لـ سيتي يقتحم منطقة الصحفيين بعد نهائي الكأس بسبب "ما تفعلونه لـ صلاح"

قد ينال إعجابك