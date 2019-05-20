وكيل لوكاكو: مانشستر يونايتد سيحظى بسوق انتقالات ناجح جدا

الإثنين، 20 مايو 2019 - 21:05

كتب : FilGoal

لوكاكو - مانشستر يونايتد - ساوثامبتون

يعتقد فيديريكو باستوريللو وكيل أعمال روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد أن النادي الإنجليزي سيحظى بسوق انتقالات ناجح وسيضم أفضل اللاعبين.

وتحدث وكيل لوكاكو لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية اليوم الاثنين قائلا: "أعتقد أن مانشستر يونايتد سيحظى بصيف ناجح وسيضم أفضل اللاعبين".

وواصل "سيكون هناك الكثير من العمل المنتظر أمام المدير التنفيذي لإد وودوارد ولكنه سيستطيع إقناع أفضل اللاعبين للقدوم للنادي خاصة لأنه ناد يمتلك اسما لامعا في العالم".

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في الوقت ذاته فإن وكيل لوكاكو يرى أن سوق الانتقالات سيكون قويا جدا خاصة مع دخول ريال مدريد إليه لدعم الفريق.

وأتم "ريال مدريد سينفق بقوة خاصة مع عودة زين الدين زيدان لتدريب الفريق وهم يحتاجون لإحداث ثورة في الفريق خاصة أنهم لم ينفقوا في أخر فترتي انتقالات".

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لوكاكو مانشستر يونايتد

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